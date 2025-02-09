讓座爭議！港女全身麻醉手術後坐港鐵關愛座　大媽鬧爆：又無枴杖

又見讓座爭議！近日有女生全身麻醉做手術後出院乘搭港鐵回家，卻因坐在關愛座上，而被1名阿姨指責稱「關愛座係畀阿婆坐」，更被敲手機要求起身讓座。雖然她拒絕後向阿姨解釋身體不適，卻仍被阿姨質疑並非長者或懷孕，手上又沒拐杖，不符關愛座資格，批評她「唔識羞恥」、「冇家教」。她又委屈又氣憤，於是拍片上傳到網上，籲阿姨家人教她尊重他人及易地而處。



近日有女生術後出院乘搭港鐵回家，因坐在關愛座上而被1名阿姨要求起身讓座。（資料圖片）

全身麻醉做手術後回家 坐港鐵關愛座

該名網民在社交平台Threads上傳影片抱怨，指日前於醫院進行手術需全身麻醉，翌日出院就乘搭港鐵回家，因感不適於是坐在關愛座上，之後遭1名中老年婦人要求讓出座位。

樓主指當時她正在使用手機，該名阿姨用手敲打她的電話並表示「你知唔知依到關愛座嚟？係畀阿婆坐，你仲唔起身？」，樓主解釋自己「唔舒服」，卻被阿姨反駁「你個樣邊似唔舒服？唔舒服仲玩電話？」。樓主不欲與對方糾纏遂表示「你鍾意啦下」，不過阿姨並未罷休，反叫樓主看看關愛座上的標示，指「邊到有講唔舒服可以坐？淨係寫老人家、大肚。大肚你就唔似㗎喇」。

被阿姨迫讓座：又無拎拐杖

樓主用手機拍攝阿姨責備她的畫面，從影片可見，阿姨站在樓主前面上下打量她，隨後揚聲指責她「又無拎拐杖！咁大個女都唔識羞恥」。

阿姨站在樓主前面上下打量她，隨後揚聲指責她「唔識羞恥」。（Threads影片截圖）

阿姨站在樓主前面上下打量她，隨後揚聲指責她「唔識羞恥」。（Threads影片截圖）

樓主指，阿姨不斷罵她「冇家教」等，但她不想與對方起爭執，於是沒有回應。事後她發帖「公審」，指希望阿姨家人看到帖文後「教育」對方尊重他人，「鬧人前諗一諗，唔好咁自我中心，唔係所有嘢都係老奉，間中諗下人哋處境」。樓主又氣極問「係咪以後坐車，坐關愛座，大家都要貼自己病症出嚟先唔會被批鬥？」。

網民撐關愛座非長者專屬：係畀有需要嘅人

帖文引起網民熱議，有網民認為關愛座是優先給有需要人士，並非只限給年長者坐，「唔舒服唔坐得咩？有病唔舒服唔係下下睇表面，做人唔好咁膚淺啦」、「坐關愛座要申請？只有長者先可以坐？」、「關愛座寫係優先，唔係必須，就算我冇病冇痛坐咗落去，都唔一定要讓畀人」，亦有人指「遇到很多老人家不接受讓座，佢哋都知道關愛座係留畀有需要嘅人」。

另有網民分享類似經歷，「我試過骨折打晒石膏坐唔係關愛座嘅位都俾啲人鬧，話我咁後生就讓個位畀人坐，我show隻腳個石膏畀佢睇，佢話打石膏大晒？都唔知你個石膏係咪自己整上去扮晒嘢…嗰陣我先得13歲」。

（Threads）