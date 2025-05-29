等8年第一派東涌公屋！人妻1原因好忐忑　網民指出關鍵︰先拿先赢

公屋要輪候時才獲派單位，但結果未必能十全十美。有人妻在網上發文，指一家三口輪候8年，終於迎來第一派，卻是東涌迎東邨的高層單位，「幾鍾意，好糾結交通⋯忐忑中」。許多網民留言指其實東涌的交通並非很大問題，「好多人都誤以為東涌好遠，其實東涌去屯門只係20分鐘，去中西區45分鐘，荃灣半個鐘」、「唔要就過主」、「優點比缺點多，先拿先赢」。



樓主擔心東涌交通問題，大量網民留言指「好多人都誤以為東涌好遠」、「優點比缺點多，先拿先赢」。（示意圖/資料圖片）

獲派東涌迎東邨 樓主︰好糾結交通

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓」發文表示，自己一家三口循正常程序申請公屋，足足等候8年，近日第一派東涌迎東邨高層單位，其實對單位感到滿意，但擔心住所位置過於遙遠，「好糾結交通⋯忐忑中」。

網民︰好多人都誤以為東涌好遠

有居於東涌的網民留言分享，指「住咗6年，由冇咩巴士咩都冇，到而家對面雋東邨都就嚟入伙，好唔好見人見智啦⋯個人嚟講習慣晒」、「梗係要啦，遲下附近有地鐵站啦」、「等多幾年起完地鐵就好好多」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓」）