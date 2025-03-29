港男擬追求失婚女同事！獲知婆媳不和致離婚　爆奶奶這樣露出超狂

婆媳不和是許破裂婚姻的導火線，但內情卻各有不同，有港男在網上表示，聽到1對男女同事閒聊，獲知男方想追求另1名女同事，惟對方已有1名兒子，卻因婆媳問題而離婚，更驚爆女同事的前奶奶洗澡後「會直接唔着衫行出廳」，更稱大家都是女人，「阿仔又係我生，怕乜！」，最終離婚收場。



許多網民笑言「咁佢要追人關佢前奶奶咩事？」、「呢件事同男同事想追女仔有乜關係？」、「最後男同事轉追奶奶？」。



女同事因婆媳不和而離婚，其前奶奶洗澡後「會直接唔着衫行出廳」，奶奶無視不滿，最終離婚收場。（《BB來了》電視劇照）

前奶奶洗澡後脫光行出廳

樓主在Threads表示，聽到1對男女同事聊天，其中女方詢問男方是否想追求另1名女同事，又爆該女同事前年因婆媳問題而離婚，兒子目前3歲，男同事則不以為然，認為屬正常事。

但女方繼續解釋，大爆該名失婚女同事的前奶奶離譜行為，「沖完涼會直接唔着衫行出廳」，更無視媳婦不滿，拒絕改變生活習慣，反指「我同你都係女人，同埋佢（前夫）又係我生，怕乜！」，男同事聞言連「吓」數聲。

男同事聞言連「吓」數聲。（《BB來了》電視截圖）

網民︰前奶奶唔着衫同追女仔好似冇關

大量網民笑言「前奶奶唔着衫同追女仔好似冇關」、「咁講法，不如講埋恐龍滅絕啦」、「講啲嘢九唔搭八」，亦有人指「有啲家庭相處就算係姊弟都會裸體，喺屋入面行」，不過更多人認為婆媳「根本唔應該同住」。

（Threads）