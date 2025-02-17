冒神明附體性侵姊妹104次！妹妹尚未成年　淫廟祝上訴反遭加刑5年

台灣發生廟祝性侵年輕姊妹案件。桃園1間宮廟廟祝利用男信徒虔誠信神的機會，向其一對女兒伸出狼爪，以協助拉筋為名，趁機撫摸她們胸部和下體，甚至假冒神明附身作出性侵。最過份的是，廟祝在未成年妹妹面前性侵胞姊後，繼而性侵妹妹，奪去其童貞，其後總性侵次數高達104次，但當中102次未能勃起。



案件經一審後，法官判處被告入獄10年，但他不服上訴，高等法院進行二審，認為被告犯案後態度惡劣，加刑5年，改判重囚15年。



廟祝在未成年妹妹面前性侵胞姊後，繼而性侵妹妹，總次數高達104次。（示意圖/gettyimages）

藉「拉筋」非禮 同場性侵姊妹

台媒於今年2月報道，古姓男被告在1間宮廟擔任廟祝多年，受害人的父親經常入廟參拜，所以一對女兒從小在廟內進出，父女們深信古男具有神力，能夠逢凶化吉，所以非常信任他。

到姊妹長大後，古男開始假借拉筋為名，在神明廳為她們拉筋，卻趁機撫摸她們胸部和下體，其他信眾見狀曾指出相關舉動並不恰當，古男的同居女友遂叫男友將姊妹帶到宮廟後方臥室內「拉筋」。古男其後更加過份，聲稱「坦誠相見拉筋更加舒服」，動不動要求她們脫掉衣服，他亦同樣脫光。

姊妹入臥室拉筋先後遭性侵

到了2021年，姊姊遭前男友家暴，父親相信大女兒受傷，所以將她帶到宮廟向古男問診，古男將姊妹帶入臥室拉筋，要求她們脫衣，並詢問姊姊「相不相信阿巴？（客家話阿伯意思）」，姊姊明言相信，古男伺機性侵姊姊，而當時未成年妹妹在一旁目睹犯案過程，古男完事後叫妹妹躺下，同樣對她性侵得逞。

被告被判入獄10年，他不服上訴，高等法院認為被告犯案後態度惡劣，改為重囚15年。（示意圖/gettyimages）

妹妹遭奪童貞 表明不願意

受害人事後齊向父親哭訴遭古男性侵，父親聞言提出質問，古男卻假借神明附身，要求人父將2名女兒交由他來「管教」，人父竟然同意。古男自此肆無忌憚下手，由2021年7月至2023年4月，古男各自或同時試圖性侵她們102次，但古男皆未能勃起，所以性侵未遂。古男更聲稱姊姊試過險死於車禍，就是因為說出性侵一事，明言理應是3人的秘密，令到姊妹不敢再提。

隨後受害人無法忍受，於是向師長哭訴，案件才曝光。妹妹在庭上表示，遭性侵時被奪去童貞，加上自己其實不願意，所以非常疼痛。古男則否認罪行，辯稱遭2人報復。但法官認為被告毫無悔意，尚未和受害人一方達成和解，判定1項「成年人故意對少年強制性交」、1項「強制性交」、51項「成年人故意對少年犯強制性交未遂」，以及51項「強制性交未遂」罪成立，一審判刑10年。

被告態度惡劣 刑期10年加重至15年

被告不服上訴，高等法院經二審後，於2月12日宣判，認定被告性侵得逞2次、性侵未遂102次，加上犯案後態度惡劣，改為重囚15年，案件仍可上訴。

（綜合）