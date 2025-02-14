台電副處長辦公室指侵女下屬　逞慾詢問：有沒有高潮？　判刑出爐

台灣發生男上司性侵女下屬案件。台灣電力公司1名副處長以查看工地為由，相約女下屬先到辦公室會合，其間以按摩為名，指侵為實，甚至變態詢問「有沒有興奮、高潮？」，法官經審理後裁定被告「強制性交」罪名成立，入獄3年10個月。



台電回應案件指，案發後已將該名主管免職，未來將加強宣傳職場不法侵害預防，以確保同類事件不再發生。



受害人平日在工作上受到嚴姓男上司照顧，一直認為嚴男是愛護她的長輩，所以很尊敬嚴男，豈料對方另有圖謀。（示意圖/gettyimages）

按摩為名 指侵為實

台媒於今年2月報道，案件在台中地院審理，嚴姓男被告案發時在台電擔任中部施工處土木副處長一職，比女受害人大30歲。案發2023年10月21日正值周六假日，嚴男通知受害人想查看工地，相約她早上到辦公室碰面。受害人到辦公室後，嚴男當時表示時間尚早，提議為她按摩頭頸放鬆，隨後拉窗簾和鎖門，繼而為她按摩。

受害人平時在工作上受到嚴男照顧，一直認為嚴男是愛護她的長輩，所以很尊敬嚴男，當時不疑有他。豈料嚴男按摩頭頸後，以協助改善經期不順為由，提議為她按摩腹部，受害人覺得尚可接受，依照指示躺在沙發上，嚴男趁機拉下女方褲子，撫摸大腿內側和親吻下體，繼而指侵得逞。受害人驚嚇過度，無法當場反抗，當晚先後向親友和同事傾訴遭主管性侵一事，同月23日報警求助。

受害人案發時受驚過度，無法當場反抗，當晚才向其他人傾訴遭主管性侵一事，之後報警求助。（示意圖/gettyimages）

被告只承認強制猥褻

嚴男在庭上否認罪行，辯稱他當時表示「大腿內側還有3個穴道與月經有關」，原告同意一併按壓，她自行拉下褲子，嚴男全神貫注為她按摩，可能不小心碰到其外陰部，嚴男承認即將結束時親了對方下體一下，所以只是強制猥褻。

但受害人作供時表示，案發期間自己腦袋空白，嚴男更說「刺激一下子宮才會收縮」，繼而向她指侵，她當時不知如何是好，不知道過了多久，嚴男才停手，還詢問「有沒有興奮、高潮？」。當她想穿回褲子時，嚴男表示「要欣賞一下」，探頭觀看其下體，更稱想看其胸部，受害人由於想盡快離開，唯有自行掀起上衣，嚴男續說「自從你（受害人）進公司後就覺得你很不一樣，要不是年紀太大早就追你」。

受害人作供時突然爆喊，哭訴一直擔心失去工作，所以當主管相約假日視察工地，她才沒有拒絕，豈料遭到指侵，事後需要求醫。

法官判處被告強制性交罪名成立，入獄3年10個月，台電亦將被告免職。（示意圖/gettyimages）

法官判囚3年10個月 台電予以免職

法官認為，受害人內褲採集到被告的DNA，其口供詳盡，沒有誣陷被告的動機，雙方案發前沒有曖昧，難以想像受害人會同意嚴男行為，加上被告作供避重就輕，雙方未能達成和解，判處強制性交罪名成立，入獄3年10個月，案件仍可上訴。

台電2月12日回應案件，指出當事人報警後，2023年10月27日向公司提出投訴，公司立即積極介入調查，避免當事人受到二次傷害，同年10月31日免除該名主管的職務，同時嚴禁該主管和當事人有任何接觸，經調查屬實後，2024年7月將該名主管免職，未來將加強宣導職場不法侵害預防，確保類似事件不再發生。

（綜合）