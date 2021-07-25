運動場上發光發亮的不只是勝利者，超熱血的落敗選手亦可能名留青史！早前日本女跑手飯田怜在接力賽中骨折受傷，忍痛爬行交棒，展現運動員堅毅不屈的精神而受注目。其實早於半世紀，1968年墨西哥城奧運會的馬拉松賽事亦出現類似一幕，來自東非國家坦桑尼亞的跑手阿赫瓦里（John Stephen Akhwari），獲封奧運史上「最完美墊底者」，遠較奧運馬拉松金牌得主更能振奮人心。

馬拉松賽事長達42,195米，阿赫瓦里在完成近半路程時與其他選手發生碰撞，他肩膊受傷流血，右腳膝蓋骨更移位，傷勢相當嚴重。本應含淚退出賽事，但阿赫瓦里卻忍痛拖着身軀，在賽道上邊跑邊行慢慢前進。當賽事頒獎禮完結了，天色已經全黑，會場觀眾陸續離去，大會才宣布有一名選手仍在跑，觀眾才急急趕回。最終阿赫瓦里在掌聲雷動下，咬緊牙關完成賽事，更留下名言「我的國家不是送我到五千哩外來開賽，而是來完成比賽。」他雖未獲獎牌，但其永不言敗的精神卻得到全世界掌聲，成為奧運史最著名跑步運動員之一。



阿赫瓦里由天光跑到天黑，觀眾獲知他仍在跑時，紛紛回到會場，向他送上最熱烈的歡呼聲和掌聲，伴隨他慢慢跑到終點，場面熱血感人。（Youtube頻道「Olympic」影片截圖）

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1968年的第19屆奧林匹克運動會是史上首次於拉丁美洲舉行，選址為墨西哥的墨西哥城，位處海拔逾2300米地區，空氣稀薄不利運動員發揮，對跑手影響尤其嚴重，故一度引起不少爭議。

50年前的運動科學水平相對落後，連歐美國家都對墨西哥城的高原氣候苦無對策，遑論相當落後的非洲各國了。位於東非的坦桑尼亞當年是首次參加奧運，一共派出4名運動員參賽，其中包括30歲的長跑手阿赫瓦里，他是住在非洲第一高峰──吉力馬扎羅山（Mount Kilimanjaro）附近地區的農夫，空閒時才會進行跑步訓練。可惜就連被譽為「非洲屋脊」的訓練環境，也無助阿赫瓦里於奧運上跑出好成績。

賽事結果證明各國的憂慮不無道理，不少徑賽運動員成績都低於預期，而在馬拉松賽場上，75名跑手中更有多達18人因未能適應其比賽環境而退賽。貴為非洲冠軍級人馬的阿赫瓦里，縱未有選擇放棄比賽，但亦於開跑不久後便感到不適，慢慢墮後。

阿赫瓦里右腳膝蓋骨移位，傷勢嚴重，但他拒絕放棄比賽，只在簡單包紮及治療後便繼續向終點進發。（Youtube頻道「Olympic」影片截圖）

+ 4

阿赫瓦里眼看形勢嚴峻，無懼抽筋的痛楚，決定加快跑速追趕領先的選手群，詎料卻在接近賽長度一半（約21公里）的標距處時，因與其他跑手碰撞而倒地，阿赫瓦里不但肩膊被撞傷而血流遍地，右腳膝蓋骨更移位，傷勢相當嚴重。

在場的醫護人員都勸喻阿赫瓦里退出比賽，惟他卻斷言拒絕，經簡單包紮及治理後再上賽道，其勇氣獲旁述員如此評價，「一把聲音在他體內叫他繼續，故他未有放棄」。此時包尾的阿赫瓦里已大幅落後於前一名跑手，其傷勢更令兩者的距離一直拉遠，惟他卻未有放棄，強忍疼痛，一瘸一拐朝着終點進發。

埃塞俄比亞跑手華度（Mamo Waldo）以2小時20分26秒完成比賽奪得馬拉松項目的金牌，其他選手亦逐一越過終點。頒獎禮過後，天色亦已變黑，觀眾們都以為比賽完結而逐漸散去之際，沒料到會場廣播卻宣布：還有一名選手仍在繼續賽事！當時已是金牌選手衝刺後一小時。

觀眾獲知消息後趕返會場，連攝製隊亦派人在賽道尋找這位「最後的選手」，只見阿赫瓦里由天光跑到天黑，負傷的他雖已筋疲力盡，但仍咬緊牙關，步履維艱地緩緩前進。觀眾們看到如此情景均大受感動，均給予最熱烈的歡呼打氣，伴隨他越過終點。

坦桑尼亞跑手阿赫瓦里在1968年奧運馬拉松比賽受傷，他咬緊牙關完成賽事，其名句「我的國家不是送我到五千哩外來開賽，而是來完成比賽」，傳頌至今。圖為他於2016年里約熱內盧奧運情況。（視覺中國）

阿赫瓦里最終以3小時25分27秒完成賽事，較比冠軍的華度慢了1小時5分鐘，但他卻成為這場馬拉松賽事的焦點人物。賽後有記者問他為何「在如此受苦的情況下仍堅持下去」，阿赫瓦里此時說出注定要長奧運史上的名言：「我的國家不是送我到五千哩外來開賽，而是來完成比賽。（My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race.）」。

為了表揚阿赫瓦里的體育精神，坦桑尼亞於1983年正式冊封他為「National Hero Medal of Honour」，而在2000年的悉尼奧運及2008年的北京奧運，他也分別獲邀以貴賓及親善大使的身分出席。他同時亦以個人名義成立了慈善機構「John Stephen Akhwari Athletic Foundation」，對其祖國的年青運動員提供援助。

阿赫瓦里沒能在奧運賽場上為坦桑尼亞帶來奧運獎牌，但卻完美示範了奧林匹克永不放棄的體育精神，留下熱血的勵志故事，成為名留青史，最被尊敬的「墊底者」。

（綜合）