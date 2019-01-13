【獅子王】迪士尼將「Hakuna Matata」註冊做商標　惹怒肯亞人

只要看過迪士尼動畫《獅子王》，就一定會記得彭彭和丁滿的經典台詞「Hakuna Matata」，但是你知道「Hakuna Matata」這句話是從哪裡來的嗎？

流行歌詞 走出東非

「Hakuna Matata」這個單字在斯瓦希里語裡面指的是「沒有問題」、「不用擔心」的意思。1982年，肯亞樂團Them Mushrooms（後改名為Uyoga）在一首流行歌裡面加入了「Hakuna Matata」這個單字，讓「Hakuna Matata」一詞走出東非。然而，對於世界上多數國家的人來說，一提到「Hakuna Matata」不會先想到東非的肯亞，而是會馬上聯想到迪士尼動畫《獅子王》裡面的狐獴丁滿和疣豬彭彭。

這首就是肯亞樂團Them Mushrooms當年推出的歌曲《Jambo Bwana》，在歌曲 00:12－00:15的部分就能聽到「Hakuna Matata」 。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在《Jambo Bwana》這首歌推出之後，德國樂團Boney M.改編了曲風，並將歌詞換成英文版，只留下「Hakuna Matata」這句斯瓦希里語。

彭彭和丁滿的招牌歌曲

迪士尼在1994年推出動畫《獅子王》第一集時，一首彭彭和丁滿唱給獅子王辛巴的歌曲讓「Hakuna Matata」紅遍全球，甚至在《獅子王》第三集更直接以「Hakuna Matata」為副標題，《獅子王》系列卡通《彭彭丁滿歷險記》當中，也出現了「Hakuna Matata」一詞。

不滿迪士尼註冊商標

隨著最近迪士尼宣布要重拍《獅子王》，並將「Hakuna Matata」註冊為他們的商標，這件事讓肯亞人十分憤怒，質疑迪士尼為什麼能將肯亞人的「Hakuna Matata」一詞註冊為美國的商標。

新版《獅子王》宣傳海報及劇照（點圖放大）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

24年前就已經註冊

事實上，迪士尼早在 1994年，也就是《獅子王》推出第一集時，就已經將「Hakuna Matata」一詞向美國專利及商標局（Patent and Trademark Office）註冊為編號27006605的商標，每10年還必須要更新一次。

只限於服裝上

根據「Hakuna Matata」的商標內容，它被歸類為服裝、鞋類、髮飾的第25類，如果在美國境內及其他適用這項商標保護的地區內，未經過迪士尼的許可，就不能以商業用途將「Hakuna Matata」印在服飾類商品上。

有註冊商標的地區才算數

肯亞當地熟知智慧財產權的律師蘭恩久（Liz Lenjo）解釋到，運用語言、符號、顏色或數字發揮創意設計出來的商標，是要讓各個品牌能保護自家商品或服務。而且一間公司在註冊商標的時候，還能指定這個商標受到保護的範圍。以這次的例子來說，如果迪士尼「Hakuna Matata」商標適用範圍只限於美國，那在美國要在T恤上印上「Hakuna Matata」就需要迪士尼的同意。

迪士尼早在 1994年《獅子王》推出第一集時，就已經將「Hakuna Matata」一詞註冊為商標。（電影截圖）

不可能在東非註冊

蘭恩久接著說到，她認為迪士尼幾乎不可能在東非國家將「Hakuna Matata」註冊為商標，因為「Hakuna Matata」這個片語在東非太常見，即使迪士尼真的提出申請也不可能會通過。

不能印T恤 可以拍MV

蘭恩久也向肯亞網友們喊話，肯亞人還是能發揮創意在MV、電影或流行設計上使用「Hakuna Matata」。她表示這麼做應該不會違反迪士尼「Hakuna Matata」的商標規定，但還會和這個片語的使用情境有關。蘭恩久希望這起風波能讓更多肯亞人認識智慧財產權和商標的運作方式，但肯亞人在心情上能不能接受又是另一回事了。

最後，讓我們邀請到彭彭和丁滿為我們獻唱一曲《Hakuna Matata》，來結束這篇文章。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】