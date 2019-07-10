阿拉丁、小魚仙、美女與野獸都中過招？　迪士尼電影安排惹爭議

迪士尼動畫翻拍真人版電影《花木蘭》（Mulan）日前公佈首條預告片，片中些場景被認為不符合史實。再加上最近選用黑人女星Halle Bailey演出《小魚仙》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒（Ariel），引發外界不少討論，即便電影票房持續熱賣，爭議卻不斷。

2017年《美女與野獸》（Beauty and the Beast）上映時，導演Bill Condon坦言在片中置入一段「同志情節」，表明Josh Gad所飾演的來福（Le Fou）暗戀他的男主人加斯頓（Gaston），被不少保守勢力反對，一度傳出包括馬來西亞等許多國家抵制取消上映，所幸最後該片仍順利在全球掀起熱潮，最終票房仍然捲走12.64億美元，是迪士尼動畫真人版電影至今最高票房的一部。

而今年的《阿拉丁》（Aladdin）則遇到選角爭議，飾演「茉莉公主」的女主角Naomi Scott並非阿拉伯裔演員，她是擁有一半印度血統的英國女演員，也讓網友不滿，不過故事發生地點並非在阿拉伯，而是名為「阿格拉巴」的中東虛構國家，再加上Naomi在演技及歌唱方面表現極為優秀，最終獲得許多影迷認同，該片也在全球開出9.2億美元的好成績。

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《小魚仙》確定黑人女星Halle Bailey出演，與許多動畫影迷心目中的白人公主有所出入，不過導演Rob Marshall則在公開聲明中表示力撐，「Halle Bailey展現出一般演員少有的堅毅及純真等與特質，也有天籟一般的歌喉」，認為觀眾只要在看過電影之後就會了解她為何是最完美的人選。

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