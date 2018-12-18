JCCAC藝術節睇得又玩得　繪畫攝影陶藝等藝術家「廠」出未來

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撰文：文籽

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話說石峽尾、深水埗這一帶真是文青和文藝青年的最佳蒲點。除了有緬懷流金歲月的舊唐樓群、既懷舊還可以讓女孩子扮麻甩爽直的大排檔、方便快捷又夠小清新的南山村……怪不得政府也要將這一區打造成「舊城」地標，推動文化旅遊。但文青和文藝青年不是一樣嗎？說的可不是同一回事。通常文青的熱情只足夠他們帶着相機去到南山村打個卡（就算）；而文藝青年多數會走得深一點，來到這條被學校公屋包圍着的「藝術村」。

香港都有藝術村？寸金尺土的香港，搞一條藝術村只能瑟縮在舊城的工廈，但內涵絕對唔嘢小，裏面大約有140多個藝文單位租戶：繪畫、攝影、陶藝、雕塑、版畫、玻璃藝術……還有電影、社區藝術等等。賽馬會創意藝術中心（JCCAC）的前身是上世紀六、七十年代的工廠大廈，在2008年大廈投胎轉世，成為眾藝術家的集中地，但不是供藝術家圍爐取暖的地方，而是一個把藝術家和公眾連結的地方，它提供一個出口讓藝術家們向公眾展示他們的作品，更設有正規演出「賽馬會黑盒劇場」和兩層藝廊展覽廳，不時更有工作室導賞活動。在最近更加有手作市集，是JCCAC藝術節的頭炮節目。

JCCAC座落於石峽尾，是香港藝術家集中地。（資料圖片）

JCCAC藝術節來到2018年，已經是十周年，是香港規模最大而且多元化的免費公開活動。今年的主題「廠出」，既呼應「工廠」的前身，又展望藝術家「闖出」新未來。參與的藝術家有資深前輩，也有新晉，來自各個藝術範疇，例如：水墨、攝影、雕塑、陶瓷、玻璃、編織、音樂、戲劇、電影……

藝術家在駐村期間在石峽尾、深水埗，甚至其他社區中觀察到的一切都成就了他們不同的故事和創作意念，在藝術節中百花齊放。例如蕭偉恒的《虛空中織人》，利用菲林底片記錄了在灣仔一條極繁忙的天橋上絡繹不絕的人龍；陳寶鋒利用金屬製造了傳統銅鑼和吵仔的音樂盒，表現了廟會和節慶巡遊的裝置藝術；許開嬌利用數萬個萬字夾，花了三個月時間，製作了一件龐大的官服，呈現當年香港製衣業的回憶；還有沙畫，揭書畫……用心行真的一天也逛不完。

12月13日，JCCAC藝術節2018正式開幕。（作者提供）

開幕禮當日，集結了駐村的藝術家和一眾嘉賓，例如香港藝術中心監督團主席楊余夏卿女士、香港浸會大學校長錢大康教授、民政事務局常任秘書長謝凌潔貞女士、香港藝術發展局行政總裁周蕙心女士等等，一同見證JCCAC藝術節2018正式開幕。除了有藝術作品展出，藝術節更加有讓公眾參與藝術的機會，期間有不同的精彩免費節目，例如藝術村開放日，讓公眾打破對藝術家神秘的工作室的幻想，發掘藝術背後的秘密。除此之外，更有講座、表演、導賞、工作坊……，「睇得又玩得」，包羅萬有，適合一家大細或者朋友結伴遊，例如「氣味．文字」手工皂工作坊、「吹得到的透明」玻璃吹製示範、北極光，洛磯山脈及班夫國家公園攝影專題講座、露天電影會等等，多數在周末舉行，十分貼心！

JCCAC藝術節由12月8日開始直至1月13日，長達一個月，而且正值冬天sem break。學生哥們在附近打完文青卡，絕對可以走訪一下藝術村，讓腦筋眼界從文青進化下做文藝青年。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「石峽尾舊城文青深度遊：JCCAC藝術節開幕 ！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）