各地文化充滿差異，外傭姐姐初來香港都未必能一下子適應，故不時鬧出笑話。近日有僱主在facebook發文，指跟外傭姐姐稱「等啲香蕉熟先畀阿女食」，但後來驚見她用水煲熟香蕉，「有無人知咩玩法？」帖文笑翻一眾網民，有人力撐姐姐「冇做錯」，認為是樓主的表達能力有問題，「煮下咪熟囉」，亦有網民稱東南亞地區的確有這種食法，味道不錯。

煲中正用滾水淥熟3隻剝了皮的大蕉。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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有網民昨日（14日）在fb群組「巴打絲打Facebook Club」分享一張截圖，當中發帖的網民表示，「我同姐姐講等啲香蕉熟先畀阿女食，轉個頭喺廚房見到呢煲嘢，有無人知咩玩法？」從照片可見，煲中正用滾水淥熟3隻剝了皮的大蕉。

帖文在網上引起熱議，有網民笑稱「佢無做錯喎」，認為是樓主表達得不好，「係你話蕉要熟先食得嘛」，另有網民指，他們的外傭姐姐同樣會這樣煮熟香蕉，而且味道不錯，「老老實實~水煮香蕉食過一定會讚」、「香蕉煮過好滑好香的，大家可以試下」、「我姐姐都試過煎畀我食…又幾好味」，亦有人稱BBQ都會燒香蕉吃，煲熟香蕉未嘗不可。

另有網民表示「水煮香蕉」沒什麼大不了，指曾叫外傭翻熱糯米雞，對方竟然燒紅鑊落油煎，「我聽到唔對路點解啪啪聲先知佢連葉煎緊」。不過有網民稱菲律賓外傭姐姐會這樣煮香蕉，「我剛剛問左菲姐，佢地家鄉係咁煮，係咁煮幫小朋友清腸氣」。