在職媽媽湊仔唔掂？　美育兒博客灌保守思想　網民怒批唔公平

香港不少媽媽擁有多重身份，既是家庭主婦，同時亦要上班工作，回家後又要照顧子女，忙到透不過氣。美國有位媽媽在博客上載相片，用流程圖解釋在職媽媽與全職媽媽對家庭及子女成長的影響有何不同，但該圖大部份列出在職媽媽照顧子女的不足及疏忽之處，不少網民批評這對在職媽媽是非常不公平，更反指做全職媽媽亦未必是好事，引來大批網民熱議。

美國有位媽媽在博客上載相片，用流程圖解釋在職媽媽與全職媽媽對家庭及子女成長的影響有何不同。（「The Transformed Woman」fb圖片）

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來自美國的洛麗（Lori Alexander）育有4名子女及5名孫兒，由2011年開始於博客寫文章，分享自己的育兒心得，日前她在自己的facebook專頁「The Transformed Women」，分享一張流程圖，剖析「究竟媽媽是否應擁有事業？」

在流程圖中，她把媽媽分為2類，分別是「在職媽媽」及「全職媽媽」，而圖內亦逐層分析2類媽媽在照顧子女生活及對家庭有何影響。例如在職媽媽因為放工沒太多時間，所以多數準備微波爐食物做晚餐；但全職媽媽則可以準備豐富又有營養的晚餐。另外又指出，在職媽媽於週末放假只能做家務和購買生活必需品，但全職媽媽就有多餘時間陪子女到沙灘及公園進行親子活動等。

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結果顯示如果媽媽外出工作，就會長期與子女關係疏離，甚至與丈夫親密度降低，於是令自己感到生活無意義，或是未盡好媽媽的責任。有網民支持做全職媽媽對子女的照顧會較為細心，但不少網民紛紛留言反駁在職媽媽其實一樣可以分配好時間，在工作與照顧子女拿取平衡，未至於圖表上說的如此不濟。

洛麗其實不是第一次發表具爭議性的育兒文章，信奉天主教的她早前亦曾提出女人天生的責任就是要服侍男人，令他們快樂。此偏激言論惹來大批網民紛紛怒插，他們直斥洛麗的思想非常過時，亦剝削女人本身應有的自由與選擇。

（綜合）