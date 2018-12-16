【超尷尬】用故障手提電腦睇AV　阿媽突然入房　台男扮叫8秒事敗

人生在世有不少尷尬時刻，其中一件莫過於看成日影片時遭父母撞破。台灣一名青年在網上無私分享這個超尷尬經歷，他承認連犯4個錯誤，包括錯判以為家中無人、用故障的手提電腦看AV、沒有戴上耳機，以及當聽到母親的拖鞋聲逐漸逼近時，馬上當機立斷「冚埋」手提電腦，因仍傳出一把女主角的「哀嚎聲」，台男情急智生下立即大聲模仿，企圖「聲衾聲」（應是「聲冚聲」）瞞天過海。不料女聲維持一段時間，最終還是被母親發現，台男坦言「真的有夠丟臉，超想一頭撞死」，而保守的母親怒得3天不理睬他。

有台男看AV時遇到母親入房的場面，情況尷尬；日本至今出產多套AV，更有AV女優成名，包括三上悠亞。（網上圖片）

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該名台男在Dcard討論區發文，樓主指那時他中三，母親習慣將拖鞋放在鞋櫃，換上其他鞋子出門，換言之，若在鞋櫃內見到母親的拖鞋，即是代表她已經離開寓所，家中沒有大人。那天他在鞋櫃內見到母親的拖鞋，立即「暗爽」，並「感覺老媽會出去很久」，於是閒情逸致地打開一部需要10秒時間才能關掉一個網頁的老舊手提電腦，慢慢欣賞他最愛看和最近找到的「愛情動作片」。而為了「更奔放自由一點」，樓主也沒有戴上耳機。

正當看得如痴如醉時，樓主竟然聽到母親平時着拖鞋行路的腳步聲，「整個人險嚇到撒尿」，馬上按「暫停」後直接熄機，不料電腦「剛好發病」沒有回應，樓主內心爆粗吶喊「X你媽的沒有回應就沒有回應，影片繼續播，是存心弄死我啊」。

母親的腳步聲逐漸逼近，樓主更聽到對方的手放到門把上，在緊張關頭，他想起「正常來說，蓋起手提電腦會直接進入待機狀態」，應該不會傳出影片的聲音，不過樓主那台電腦是不正常的，即使蓋上仍然傳出女主角「啊啊啊」的哀嚎聲，樓主別無他法，直接拔掉電源，要將整台電腦帶出房間。

日本至今出產多套AV，更有AV女優成名，包括波多野結衣。(Twitter@hatano_yui)

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正當他拔掉電源時，母親已經開門入房打算收衫洗衣，此時樓主腦子一片空白，他形容「手中抱著電腦，小兄弟還是站在那，我媽就在後面，前面的電腦還在啊啊叫」，而且母親擋在門口，根本無路可走，「我真的沒辦法了，真的要完蛋了，一切都毀了」。

情急之下，樓主腦海突然浮現了大膽想法，「當時只有0.001秒的時間，我下定決心告訴自己，這個方法可行的，絕對可以的」，他先用手提電腦放在下體前面，再開始「學着女主角一陣騷叫，聲音之大不只蓋過電腦的聲音，傳到了樓上樓下」，聲音儼如劏豬聲。不過，女主角肺活量異常驚人，樓主只是叫了大約8秒，「我臉超級紅超級熱，血液都流到了臉上」，就無以為繼停了下來，母親一邊收衫，一邊連問兒子「怎樣啦」，擔心兒子身體出現問題，樓主完全不敢說話，唯有繼續「啊啊啊啊」亂叫。

最終樓主還是停了下來，母親聽到手提電腦傳出的女聲，心知有異，過了約3秒，突然明白樓主的意圖，大聲地問：「你在看A片，對不對？」其間女主角持續嚎叫，樓主內心又怕又怒再次爆粗，「你不要再叫了，好不好？我求你！」

樓主說媽媽比較保守，沒辦法接受兒子看成人影片，事後3日都沒有和他交談，而樓主經了解後得知母親在夜市買拖鞋買二送一，在鞋櫃內放一對拖鞋，自己就穿上另一對去樓主三兄弟房間收衫洗衣，導致出現尷尬場面。

樓主在帖文坦言「真的有夠丟臉，超想一頭撞死」，「跟朋友分享後，他們覺得很白癡」，幸好現時自己一個人住，雖然不會再發生類似問題，但「以後還是乖乖戴耳機好了」。

（Dcard討論區）