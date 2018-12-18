除了吃自助餐要搶小龍蝦，內地大叔大媽最近還去了搶魚！黑龍江有溫泉景區為吸引遊客，日前舉辦了搶魚活動，將2.5噸的魚用鏟土機從天拋灑而下，3000多名遊客只要搶到漁獲便可以據為己有。有遊客在雪地中搶到連內褲都濕掉，仍說下次要駕車來搶多點。不過有許多網民質疑活動的安全性，擔心會出現人踩人事故，「踩死兩個你就知道錯了」。

黑龍江日前舉辦搶魚活動，吸引大批旅客瘋搶。（梨視頻影片截圖）

其中一名旅客搶到一條魚後，說下次要駕車來多搶點。（梨視頻影片截圖）

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黑龍江林甸鶴鳴湖溫泉景為了刺激旅遊業，15日將冬季捕魚後的漁獲拿來舉辦搶魚活動，多達3000人前住參加，遊客只要搶到魚就能拿回家。全部人在嚴寒下不顧濕身擠在一起，主辦單位用鏟土機將2.5噸鮮魚從高空灑下，一條條大魚從天而降，遊客見狀即湧前瘋搶，場面混亂。

遊客專門帶備手套、水桶捉魚，不少人穿着羽絨等衣服東奔西跑。有些遊客說專程來搶魚希望2019年有好兆頭，又說就算只搶到一條都非常高慶。一名大叔興奮地拿着一條大魚受訪，指自己弄濕了整條綿褲，連內褲都濕了，「早知道不穿了」，又說「今次搶得有點少，下次開車來搶」。

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主辦單位說今年搶的魚來自齊齊哈爾、大慶、哈爾濱、吉林、松原等地，用了2.5噸以上的漁獲。然而，現場參與的遊客雖然高興，但活動引來許多網民批評，說參加者太貪小便宜，「太狼狽了，這魚不要也罷」、「我寧願花錢買，也不會佔這便宜」、「他們都忘了羽絨服和魚的差價」。不少人就擔心這類活動太危險，「有沒有提前通知相關部門？這樣子搞，萬一發生踩踏事故，怎麼辦」，甚至直言「踩死兩個你就知道錯了」。

（梨視頻）