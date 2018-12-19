底色字體跟足粉紅　屋宇署fb抽水倡杜絕滲漏　網民齊tag葉劉淑儀

立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀近日一個關於樓宇「滲漏」講座的橫額引起網民熱議，關注樓宇結構問題的屋宇署把握機會，今日即於facebook出post「抽水」，以同樣的粉紅色調製圖，呼籲市民做好大廈保養，杜絕滲漏、裂紋、石屎剝落等問題。帖文獲多名網民「讚好」，大讚團隊「識玩」，並集體留言標籤「葉劉淑儀」。

屋宇署下午於官方fb專頁發文，向葉劉淑儀一幅引起網民熱議的橫額「抽水」，並以同樣的粉紅色調製圖。（屋宇署fb截圖）

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屋宇署下午於官方fb專頁發文，向葉劉淑儀一幅引起網民熱議的橫額「抽水」，內容表示「樓sir都大大力支持樓宇要keep fit做好保養呀，杜絕滲漏、裂紋、石屎剝落等問題，咁就可以住得安心啦」；而配圖則使用一幅寫有「滲漏No More!」及「愛護您的樓宇如同自己」字句的圖片，無論字體或圖片底色都「跟足原著」，使用顯眼的粉紅色調，字句旁邊更有一滴畫龍點睛的鮮紅水滴，可見製作認真。

有網民早前於fb分享新民黨橫額的相片，笑言粉紅風格令人產生「錯覺」，要近看才知「滲漏」講座是關於樓宇保養。（fb群組「西環變幻時」圖片）

除製圖外，帖文更加入多個標籤，包括「#樓宇唔保好易老」、「#樓宇滲漏講座」、「#放心去住點可以比滲漏阻止」及「#點驗都無顧忌啦」等，猶如女性衛生用品廣告的標語，相當「抵死」。

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帖文上載不足3小時已引起網民熱議，有人留言大讚屋字署「識玩」，把握機會「抽水」，同時宣傳樓宇保養訊息；亦有網民齊齊標籤「葉劉淑儀」，甚至直接標記葉太的fb專頁，期望兩方團隊能直接交流製圖心得。有網民更創意爆棚，提議屋字署製作新的吉祥物，並建議可用「驗樓淑儀」命名，取其「驗樓屬宜」的意思。

（屋宇署fb專頁）