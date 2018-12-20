逆子迫分身家　泰富豪竟「自行滅門」　獨留女兒繼承遺產

泰國清邁周二（18日）發生倫常慘案，66歲富豪披倫（Pornun Boonkwang）疑不堪家人為遺產繼承權爭執，竟然親手殺死妻兒，然後上吊自殺，獨留女兒繼承所有遺產；披倫白手興家累積財富，詎料最終亦因為財富導致家破人亡！

披倫靠經營雜貨店和超市來白手興家，但長子威拉攀（(Veraphan)）由於自幼過着「富二代」生活，44歲仍不知上進，更終日酗酒，只懂伸手問父親要錢，兩父子亦因此而經常吵架。威拉攀日前又喝醉了酒，並要求父親分身家。爭吵過後，披倫感到非常苦惱，因為他心目中的繼承人並不是敗家仔，而是35歲女兒沃拉努（Woranuch）。

披倫思前想後，竟想到採取極端的方法，他周二用鐵錘先後擊斃66歲的妻子珍蒂（Chanida）及威拉攀，然後在妻兒的遺體前擺放花束和蠟燭，跟著自縊身亡。

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遺書未能親口告別感抱歉

獨留人世的沃拉努看到3名家人死狀淒慘，悲痛欲絕。她認為父親為哥哥醉酒爭產一事心煩，一時看不開才做出這種事情。

披倫留下的遺書寫道，未能向親友和鄰居親口告別，感到十分抱歉，希望大家能協助其女兒辦理他們的後事。

這宗倫常慘案引起了網民熱議，有人留言表示，找律師立遺囑就能解決問題，不必殺死全家；但也有意見稱「不孝子和溺子媽媽會一直找女兒麻煩或危及女兒生命」、「如果不分兒子只給女兒，你想他兒子會放過他妹妹嗎？」。

對於披倫為何連妻子也不放過，網民猜測「這富翁最恨的是他老婆，寵出這不孝子」；也有網民認為案情有可疑，希望警方徹查。