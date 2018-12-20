【家長之苦】仔女聖誕派對準備食物玩謝爸媽　菠蘿腸原來常滯銷！

聖誕假期臨近，不少小朋友本周在學校舉行聖誕派對後即放長假，惟這個派對卻難倒不少家長。為準備派對食物，不少爸媽會專攻簡單食物，如三文治、燒賣等，惟原來必備的菠蘿腸仔竟非常滯銷，亦有小孩直接落單要「指定食物」，卻未必人人識整，款式玩謝不少父母。有港媽表示，為孩子準備派對食物着重靚，味道屬其次，更分享其玻璃曲奇食譜，供同路人參考。

不少家長為孩子準備學校聖誕派對禮物時，都大感頭痛。（GettyImages/視覺中國）

不少家長對為子女準備什麼食物都大感頭痛，只能上網求助，獲網民熱烈回應。（fb群組「Tai Po 大埔」截圖）

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成人開派對愛叫薄餅、壽司或到會食物，只要花錢就可解決煩惱，在孩子的學校聖誕派對，卻一般會請家長幫忙準備食物，不少爸媽因而被考起，每每都爭選最簡單的小食，例如雞翼、三文治、魚蛋燒賣、菠蘿腸仔等，甚至有人指為方便直接準備包裝零食就算。

惟懂吃不代表懂做，最受家長歡迎的菠蘿腸仔也可能考起零廚藝爸媽，有人在討論區求助，查問菠蘿腸仔的做法，具體如選哪種腸仔，是否要是淥過，罐頭菠蘿是否要事先浸水等，也毫無頭緒。

不少家長為求簡單方便，會為子女學校派對準備菠蘿腸，惟原來在孩子的世界，這並不太受歡迎。（網上圖片）

不過家長所愛原來非孩子心水，菠蘿腸仔常在派對中滯銷。

「頭先放學，我見到有同學仔派對後要成盆菠蘿腸仔帶走，個樣好失落呀！」在facebook開設專頁講述與女兒親子生活的「皇帝囡媽媽」，接受《香港01》訪問時表示，孩子們開派對時重視外觀多於味道，大多會選吃較特別的食物，相對普通的菠蘿腸仔自然易被忽視，日前在女兒的聖誕派對後，再次目擊菠蘿腸仔帶回家事件。

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+ 6 + 5 + 4

皇帝囡媽媽指，去年製作薑餅人亦嚐失敗滋味，雖家長大讚好食，惟小朋友不太喜歡，她才想到薑和肉桂等味道非人人喜愛，故今年為10歲女兒準備芝士蛋糕作為派對食物，並特別準備玻璃曲奇送給女兒的好朋友，令女兒很高興。

「家長不用想得太複雜，細路仔其實唔識欣賞！」她表示早在女兒K1時已開始幫女兒製作食物帶回學校，最初以簡單為主，因較小的孩子並沒有太大追求，反而方便食的東西就較適合，至女兒升上小學開始有想法及要求，甚至會點名要求媽媽製作指定食物，「她會鍾意整得靚的食物，會想向同學炫耀一下」。

就如今年女兒開口要求的玻璃曲奇，皇帝囡媽媽指「真係心機嘢」，前後試了兩次才成功，當天也花足3小時才做了20多塊，當中最大難度是印模，要不斷反覆搓麵團再攤平，雖做到「人都癲」，惟看到女兒的同學們搶食，也覺很值得。

她又稱根據其平日與家長交流，發現他們為子女準備食物，常抱怨「睇就易，做落手真係好難」，經常出現成品現實與理想不符的問題；因應大家的煩惱，她稱平日會分享較易做的食譜予身邊媽媽，不過如果對方平日少做，縱使照住食譜落手煮，也未必可以做出心中的水平。

皇帝囡媽媽教授玻璃曲奇製作方法：

皇帝囡媽媽今年特別為愛女製作玻璃曲奇作聖誕禮物送給好朋友。（受訪者提供圖片）

材料：

牛油 100g

糖 100g

雞蛋 1隻

低筋面粉 260g

泡打粉 1/2茶匙

雲呢拿油 2滴

Fox糖

裝飾糖珠珠

朱古力筆

做法：

●先將牛油和糖打發

●加入雞蛋，雲呢拿油再打至均勻

●加入篩好嘅麵粉同泡打粉拌勻

●用保鮮紙包好放入雪櫃雪30mins

●碌平cup模

●放入已預熱170°c焗爐，先焗15mins取出

●將fox糖整碎，加埋糖珠珠放入曲奇餅窿窿

●再焗多5分鐘或士直至將fox糖焗溶

●放涼再用朱古力筆畫樣