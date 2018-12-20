【非洲豬瘟】台網民自製「長輩圖」宣傳防疫　連總統蔡英文都轉發

非洲豬瘟在內地肆虐，全國已有23省（自治區、直轄市）發現疫情，廣東省珠海市香洲區亦出現首宗感染個案。為了防範疫情，台灣近日也嚴防任何中國豬肉及製品流入，任何人攜帶中國豬肉製品入台，最高將罰款100萬台幣（約25萬港元）。一些台灣民眾因為害怕長輩們不明白非洲豬瘟的禍害，於是製作了不同的「長輩圖」，希望把提防非洲豬瘟信息傳給他們。

網民製作了搞笑的「長輩圖」，令民眾明白提防非洲豬瘟的重要性，而台灣禁止民眾帶疫區，如中國地區的豬肉製品入境。（網上圖片）

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非洲豬瘟疫情來勢洶洶，台灣行政院農委會本月17日宣布，自18日零時起，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家攜帶豬肉產品入境而未主動申報，初犯罰款20萬台幣（約5萬港元），第2次罰50萬台幣，第3次或以上罰100萬台幣（約25萬港元）。

有台灣網民也製作了實用的有關非洲豬瘟的「懶人包」。（林長揚fb圖片）

台灣網民也製作了不同種類的「懶人包」和「長輩圖」，令民眾明白提防非洲豬瘟的重要性。當中有網民製作了一張一圖看清防疫知識的「懶人包」，提出「無藥可醫，豬豬必死」、「經濟崩盤，損兩千憶」、「無豬可吃，物價飆漲」等顯淺易記的標語，獲網民大讚「簡潔有力」，連總統蔡英文也轉發。

有豬農自製貼圖，圖中小孩抱着小豬，並加上「我們真的很怕疫情擴散進台灣」的字句。（網上圖片）

除了資訊性的製圖，亦有網民製作了搞笑的「長輩圖」，包括小朋友哭着說「阿嬤！我不要吃病死豬」，還有長輩最喜歡的蓮花和觀音背景，又用搶眼紅字寫上入口內地豬「最高可罰100萬」，阻嚇力十足。亦有豬農自製貼圖，圖中小孩抱着小豬，十分可愛，並加上「我們真的很怕疫情擴散進台灣」。

非洲豬瘟對豬隻來說是致命疫症，一旦蔓延將令豬農損失慘重，世界衞生組織《陸生動物衛生法典》列明，豬科動物（包括家豬及野豬）是唯一可天然感染非洲豬瘟病毒的非節肢動物；而根據聯合國糧食及農業組織出版、有關非洲豬瘟的檢測及診斷的指引，雖然染上非洲豬瘟的豬隻死亡率極高，但其跨物種傳染性並不高，病毒不會感染人類。

（綜合）