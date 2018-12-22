兒子交換禮物遭同學家長斥「送甚麼爛東西」　台媽心痛發文引共鳴

臨近聖誕，交換禮物是每個派對不少得的環節。一名台媽今早於facebook發文，稱兒子參與英文補習班的聖誕派對時，精心準備了一隻毛公仔來交換禮物，詎料竟被抽中同學的家長當面斥責「送這什麼爛東西」，兒子事後「躲在樓梯口大哭」。樓主得知後非常心痛，只好教兒子保持正確態度，網民看過帖文均批評涉事家長「無水準」、「無家教」，直言「為他的小孩教育感到憂心」。

一名台媽昨於fb發文，稱兒子專程準備一隻貓咪公仔作聖誕派對交換禮物之用，詎料被收到公仔的同學家長當面嫌棄及責怪，令他非常受傷。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該名台媽今晨（22日）於fb群組「爆怨公社」發文，稱兒子昨參加英文班的聖誕派對，兒子兩日前已精心挑選一個符合200台幣（約50港元）預算規定的貓咪公仔來交換禮物，「他一直很喜歡，覺得很可愛，他覺得同學一定也會很喜歡」，並非常期待派對到來。

至昨日派對完結，樓主竟接到兒子電話，傷心道自己向抽到公仔的同學及家長介紹禮物時，被對方家長當面責罵：「送這什麼爛東西啊！這麼爛的東西也敢拿出來送！」樓主稱，兒子被罵後非常傷心，「躲在樓梯口大哭」，又指兒子本來打算向對方家長稱若不喜歡毛公仔，他可以取回並以其他禮物交換，但當時已傷心到無法回應。

該名台媽稱兒子事後難過大哭，自己雖感生氣，亦只能教導兒子以正確態度回應對方。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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有網民看過帖文，直指小朋友交換禮物重點不在於禮物價值，批評涉事家長當面罵樓主兒子的行為「沒家教」，照片為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

樓主直言得知事件後「心都碎了」，只能安慰兒子，教導他「交換禮物不是一定能抽到自己心裏所喜歡的禮物」，並稱讚他處理事方法及態度均正確，問題是出於對方家長。她續指，兒子在派對中抽到的禮物是小熊餅乾，而罵他的家長則是送出一本筆記本、筆及橡皮擦，在帖文中批評對方「怎麼這樣對小孩子講這種話，沒腦沒家教」。

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帖文上載數小時已獲逾5000名網民回應，不少人為樓主兒子感不值，直斥罵人的家長「無水準」，為其小孩立下壞榜樣，「家長為什麼可以當面差辱人家的禮物？這不只沒禮貌還沒口德」、「活動重點是交換的過程，不是真的要比較彼此準備禮物的價值，家長價值觀扭曲了」。亦有網民認為，樓主可以直接向學校反映事件，「交換禮物是個考驗人心的活動，最好還是由老師指定幾種禮物免得大家不愉快，如果老師沒辦法控制家長的反應，還是辦同樂會吃吃喝喝就好囉」。

（fb群組「爆怨公社」）