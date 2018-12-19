苦肉計真係得？　台男望靚女致撞車　成功抄牌抱得美人歸

溝女大過天，要女唔要命？有台男在網上發帖，指朋友早前騎電單車時在路上看見美女，只顧望女仔誤撞前車被送入醫院，其傷勢嚴重不能說話，他探望時對方遞上小紙條，原以為是遺書大感傷感，沒料竟是該路上美女的電話號碼，直斥朋友傷到說不出話還不忘炫耀，更甚者是其朋友最終竟真的和美女拍拖了，令他笑言「摔一摔也能有狗屎運」。

遇上夢中女神，不少男生都不惜負上任何代價，有台男因而撞車，但亦成功拿到女方電話。（Gettyimages/視覺中國）

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一名台灣網民日前在「Dcard」討論區發文，分享一件令他好嬲又好笑的事。他指其好友幾個月前騎電單車時，聲稱經過路口突然看見美女，一時分神撞到前面轉線的車，意外後樓主趕到醫院探望，驚見朋友「腳已經打上了厚厚的石膏，並且帶著氧氣罩」，擔心好友傷勢嚴重隨時死亡，不禁傷心起來。

此時其好友朋友突然向他遞上一張紙條，樓主稱「我XX還以為那是遺書什麼的，臨死之前要我帶給他爸媽」。沒料一打開卻發現是個女生的名字和電話，正當一頭霧水之際，傷至未能說話的好友以手機打字解釋，原來紙上的號碼正是那個路口美女的手機，好友指撞車後掙扎爬起來，美女走前幫忙報警更陪他到醫院，他亦把握機會「抄牌」，聲稱以便日後答謝她。

樓主分享了一件令他極感無奈的事。（「Dcard」討論區截圖）

樓主指好友躺在病床上仍不忘炫耀，「還強調她長的很正，還比了個ya」，令他生氣又無奈，笑言嬲得幾乎拿東西擲好友。樓主續稱，近日和好友都衰運纏身，「期中考被當（不合格）、提款卡被鎖卡、莫名其妙被飲料店開除、去夜衝結果被狗追了好幾公里，現在又出車禍」。

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樓主笑言好友或撞車當天「一生的不幸都在那天用完了」，其後開始行狗屎運，出院後持續約會該美女，「撐着拐杖請她吃飯答謝」，結果兩人愈走愈近，三個月後康復兼抱得美女歸，實在令人羨慕。

帖文引起網民熱議，不少人都覺得好笑兼離奇，直指如韓劇一般，「這都可以演電影了」；有網民笑言要用相同的方法找女友，「不說了，我先去摔了」、「不說了，我先去馬路邊等」、「還不趕快去摔一個」、「我要去躺在十字路口了」。

（「Dcard」討論區）