含淚稱唔食飯唔食麵　被問是否想食薯條　台大眼妹爽快答︰好吧！

孩子撒嬌時演技必然精湛！台灣一名約3歲大眼女童，被大人問及要否吃飯、麵、麵包及水餃時，她一臉委屈扁嘴搖頭，熱淚盈眶4次回答「不要」；最終大人問她是要否吃薯條，女童立即爽快答「好吧！」，但眼眶仍有淚水。短片被網民熱傳，紛紛形容女童「可愛」、「再多加磨練演技一定會得獎」。

片中大人問女童「要吃飯飯嗎」，女童已經開始扁嘴，眼眶亦有淚水。（fb群組「爆笑公社」影片截圖）

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有網民將長約18秒的短片上載至facebook群組「爆笑公社」，留言指「女人嘛！哭歸哭還是非常清楚知道自己要的是什麼」，更標籤「一哭二鬧三薯條」及「2y11m」，意指片中女童是2歲11個月大。

小朋友的「BB話」有時甚難明白，片中大人問女童「要吃飯飯嗎？」，女童已經開始皺眉扁嘴，眼眶亦有淚水，大力搖頭回答「不要」，更指明一樣食物，讀音既似水餃，又似薯條，隨即望上天花板，仿語「無語問蒼天」。

大人明顯不明白女童的「BB話」，所以繼續問「要不要吃麵麵？」，女童繼續搖頭答「不要」，大人先後再問要否吃麵包及水餃，女童索性側臉兩次答「不要」，最終大人出動「必殺技」，詢問「要不要吃薯條？」，女童儼如被擊中要害，1秒內擰轉頭抬頭爽快答：「好吧！」

薯條是不少孩子最鍾愛的食物之一。（視覺中國）

短片上載不足2天已有逾4000人讚好，網民紛紛留言形容女童「可愛」、「思緒很清楚」，又指女童「不忘初衷」、「一開始就說要吃薯條了，爸爸都沒仔細聽」，更有人指「再多加磨練演技一定會得獎」，大讚女童演技了得。

（fb群組「爆笑公社」）