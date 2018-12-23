【嚇破膽】睡醒驚見殺人魔在身邊　台女買道具頭套反被嚇兩次

《月光光心慌慌》（Halloween）是經典恐怖電影之一，戲中殺人魔主角麥爾斯（Michael Myers）戴着的白面具，成為了不少人的夢魘。有台灣女網民昨於facebook發文，表示自己網購了一個麥爾斯頭套，本來打算與朋友玩電腦遊戲時戴着，詎料還未試戴，已被男友用頭套捉弄兩次，每次都令她幾乎嚇破膽。

台灣女網民發文稱早前購買了恐怖殺人魔頭套，沒料到被男友用作捉弄自己兩次。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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該名台女昨日在fb群組「爆廢公社」中貼出兩張相片，其中一張可見她在床上睡覺時，男友將《月光光心慌慌》殺人魔主角麥爾斯的頭套放於她身旁，令她起床時一張開眼便與麥爾斯「四目交投」；另一相片則以她的「起床視覺」拍攝，直接顯示她起床後張開眼看到的情況。樓主表示，起床後看到這恐怖白臉即被嚇至「爆粗」，「世界上怎麼會有這種雞X人」。

樓主指，其實頭套是她買來的，最初買的原因是朋友提議她戴着頭套開直播玩電腦遊戲，買回來後她將頭套放在客廳「通風消臭」，沒想到會被捉弄，「我只是買來玩的，結果是我被玩，第二次了」。她續指，男友以往曾戴着頭套叫她起床，不料今次再想出新方法嚇她，「我第一眼看到的時候房間沒開燈，只有微弱的日光，很恐怖」。

《月光光心慌慌》中的殺人魔主角麥爾斯是不少人心中的經典恐怖角色。（資料圖片）

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網民看過相片，直言若遇上同樣事件，應該「會嚇到休克」、「半夜轉頭看到嚇到膽都破了」，又笑言「睡醒後看了它，馬上完全醒了⋯⋯絕對不會賴床！好東西」。另有網民從帖文中取得整人的靈感，紛紛詢問頭套的購買渠道，並想出不同的嚇人大計，「這個放在廁所應該也很好玩，半夜上廁所然後突然抬頭看到一顆頭」。

（fb群組「爆廢公社」）