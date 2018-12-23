醒到爆！蠱惑男孩唔識做數學功課　竟問語音助理Alexa

由亞馬遜（Amazon）開發的語音助理Alexa，能播放音樂、搜尋資料、打電話、購物等，但萬萬沒想到，有小朋友眼中，它竟有另類用途！日前外國一名年約6歲的小男孩，在做數學功課期間，竟明目張膽向Alexa詢問題目答案，「5減3是多少？」Alexa隨即讀出答案，令一直在旁偷聽的媽媽哭笑不得。不少網民見狀，紛紛大讚男孩聰明，不過亦有人認為不能鼓吹其「作弊」行為。

一名年約6歲的男童，疑因不懂做數學功課，竟明目張膽向語音助理Alexa詢問題目答案，激到媽媽哭笑不得。（yerelync_ig短片截圖）

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「Alexa，5減3是多少？（Alexa, what’s 5 minus 3?）」的短片近日在facebook瘋傳，上載短短3日已超過300萬點擊，在短短8秒的短片中，一名身紅色運動套裝、年約6歲的小男孩，正在家中飯廳做功課，而語音助理Alexa則放在餐桌上。其間男孩突然向Alexa問道，「5減3是多少？」，2秒後，Alexa即回覆「5減3等如2」，男孩亦順勢寫下答案。而一直在旁偷拍的媽媽，則忍不住向仔仔大叫「Boy!」似乎男孩應沒有好下場。

不少網民見狀，紛紛大讚男孩聰明，又抱怨Alexa太遲出現，「我恨你Alexa，我讀書的時候你在哪？」亦有人批評不能鼓吹其「作弊」行為，「這並不有趣，令會孩子不會思考」。不過有網民則認為，其實Alexa跟以前大家所用的計數機功能一樣，同樣是協助學生尋找答案，「分別只在於計數機不會發聲」。另有家長笑稱孩子曾問他「我們有Google，為什麼還要上學」？

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