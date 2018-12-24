露宿者擺檔遭趕　愛犬狂吠被警射爆頭　血泊中仍不斷向主人搖尾

西班牙巴塞羅拿有警員與露宿者爭執時，近距離開槍打死對方的愛犬，狗狗中槍後仍向主人搖著尾巴，似乎是努力地想站起來繼續保護他。事件在當地惹起眾怒，有保護動物組織號召民眾上街向當局抗議。

索塔陪伴主人過着流浪生活，相依為命，卻無辜喪命。（Twitter）

主人拿起滑板打掉警員牙齒

事件發生在巴塞羅拿聖徒區（Sants），當日一名年輕露宿者帶着愛犬索塔（Sota）在一間酒店外擺檔賣手繩，據稱有酒店職員報警，2名警員到場要求他為寵物繫上狗帶，期間雙方發生爭執，忠心的索塔以為主人安全受到威脅，緊張地對着警員吠叫，豈料其中一名警員竟拔槍對準索塔的頭部開槍。

警方事後強調是狗主拒絕合作，索塔更在咬傷警員的手掌後撲上前，警員才拔槍自衛。不過，目擊者指出，警員向索塔的主人說話非常大聲和粗魯，才令到索塔狂吠，且牠沒有咬人，反而是警察無故近距離對牠開槍。

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示威者情緒激動 痛哭落淚

看見愛犬倒在血泊中，主人悲憤交集，拿起滑板拍向警員臉部，力道大得打掉其一顆牙齒。他隨即被到場增援的警察制服在地上，受了重傷的索塔此時卻還在向著主人不停搖尾，相信是想站起來繼續保護他。網民紛紛留言，「牠的尾巴每搖一下，我的心就抽痛一下」、「這是個鬥牛合法的國家，我們還能期望什麼」、「狗狗心裏只有對主人的愛，主人就是牠的全世界」。

該名露宿者被拘捕並控以襲警罪，消息傳出後，200名民眾響應動物權利黨（PACMA）號召，周三（19日）在巴塞羅拿市政府大樓（Barcelona City Hall）外手持標語牌抗議警方濫用武力，有人攜同愛犬前往，期間多名示威者情緒激動，痛哭落淚。

警方發表聲明稱，內部調查的結論是，警員當時人身安全受到威脅，因而作出適當反應，將來會重新審視處理動物的指引，研究改善方法。

WARNING CONTENT.

BARCELONA, SPAIN

Situation: Dog+owner both homeless. Dog barks because that's what dogs do and it is shot dead by THE POLICE Even lying on the ground it wiggles its the tail Spanish police will pay for this. You've abussed from your power. pic.twitter.com/i2m9nvuvDI — Danny smith (@doglab) December 20, 2018

（綜合）