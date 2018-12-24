露宿者擺檔遭趕　愛犬狂吠被警射爆頭　血泊中仍不斷向主人搖尾

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西班牙巴塞羅拿有警員與露宿者爭執時，近距離開槍打死對方的愛犬，狗狗中槍後仍向主人搖著尾巴，似乎是努力地想站起來繼續保護他。事件在當地惹起眾怒，有保護動物組織號召民眾上街向當局抗議。

索塔陪伴主人過着流浪生活，相依為命，卻無辜喪命。（Twitter）

主人拿起滑板打掉警員牙齒

事件發生在巴塞羅拿聖徒區（Sants），當日一名年輕露宿者帶着愛犬索塔（Sota）在一間酒店外擺檔賣手繩，據稱有酒店職員報警，2名警員到場要求他為寵物繫上狗帶，期間雙方發生爭執，忠心的索塔以為主人安全受到威脅，緊張地對着警員吠叫，豈料其中一名警員竟拔槍對準索塔的頭部開槍。

警方事後強調是狗主拒絕合作，索塔更在咬傷警員的手掌後撲上前，警員才拔槍自衛。不過，目擊者指出，警員向索塔的主人說話非常大聲和粗魯，才令到索塔狂吠，且牠沒有咬人，反而是警察無故近距離對牠開槍。

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示威者情緒激動　痛哭落淚

看見愛犬倒在血泊中，主人悲憤交集，拿起滑板拍向警員臉部，力道大得打掉其一顆牙齒。他隨即被到場增援的警察制服在地上，受了重傷的索塔此時卻還在向著主人不停搖尾，相信是想站起來繼續保護他。網民紛紛留言，「牠的尾巴每搖一下，我的心就抽痛一下」、「這是個鬥牛合法的國家，我們還能期望什麼」、「狗狗心裏只有對主人的愛，主人就是牠的全世界」。

該名露宿者被拘捕並控以襲警罪，消息傳出後，200名民眾響應動物權利黨（PACMA）號召，周三（19日）在巴塞羅拿市政府大樓（Barcelona City Hall）外手持標語牌抗議警方濫用武力，有人攜同愛犬前往，期間多名示威者情緒激動，痛哭落淚。

警方發表聲明稱，內部調查的結論是，警員當時人身安全受到威脅，因而作出適當反應，將來會重新審視處理動物的指引，研究改善方法。

（綜合）

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