【國民主子】冰島人氣貓疑遭綁架　全國動員「營救」一晚即尋回

提起冰島，很多人都會想到國民的團結精神，上周五（21日）當地一隻人氣極高的貓貓疑遭綁架，主人急忙在instagram發文求助，當地網民得知消息即一呼百應尋貓，連傳媒亦大幅報道，最終一晚後成功尋回「國民主子」。

冰島人氣貓巴圖斯上周疑遭人「綁架」，主人急於ig發文，全國粉絲得知消息即協助尋貓，令牠於一天內重回主人懷抱。（ig「baktusthecat」截圖）

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事件主角是冰島貓貓巴圖斯（Baktus），牠身兼多職，除了是服裝店店長，亦是人氣極高的網紅，其instagram帳戶擁有多達7500名粉絲，以只有33萬人口的冰島來說，人氣極高。巴圖斯的主人在冰島首都雷克雅未克開設服裝店，牠平日亦會「招待」客人，間中外出「視察」國民奴才們的生活，晚上則獨居於店內。由於巴圖斯性格愛親人，且任抱任摸，故深受當地居民喜愛。

上周四（20日），巴圖斯的主人回店開舖時不見了主子，再三找尋無果，急急於instagram發文尋貓。一眾粉絲得知消息即加入尋貓行列，帖文數小時內已獲近百次分享，媒體獲知消息後視為「大新聞」，大肆報道巴圖斯失蹤的消息。

主人至今仍未得知巴圖斯如何逃離「綁匪」的魔掌，但見到牠平安回家亦感高興。（ig「baktusthecat」截圖）

欣賞「國民主子」巴圖斯的英姿：

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當天晚上，有目擊者提供重要線索，指看到一男子於店舖附近將巴圖斯放進車內企圖帶走，但駛至距離服裝店約20分鐘車程的地方時，巴圖斯成功逃脫，之後下落不明。主人其後更新帖文，呼籲附近粉絲幫忙留意主子蹤影，並承諾會提供「大獎勵」予成功找回巴圖斯的人。

全民尋貓一夜後，一名外出遛狗的男子翌日早上於寓所附近發現疑似巴圖斯在行人路上徘徊，遂將牠帶回主人身邊。巴圖斯回家時，疑因經歷過刺激冒險而疲憊不堪，未抵家已昏睡，其主人事後表示，至今仍不明白為何有人想「綁架」巴圖斯，亦不知牠如何逃離「綁匪」的魔掌，但對主子能平安回家感到高興，又非常感謝一眾落力協助尋貓的粉絲。

（綜合）