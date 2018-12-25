印尼海嘯家人失蹤　印傭急回鄉　港僱主：又唔係死咗只係失蹤

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）晚發生海嘯，最少造成373人死亡，逾1400人受傷，另有128人仍然失蹤。有香港僱主在討論區發文表示，印傭哭訴聯絡不到印尼的親人，希望放假回去找他們，但該名僱主以無人照顧家中寵物為由拒絕，不但稱對方「事先一個月冇通知我」，更表示如果印傭的親人走了「到時搞白事自然畀你放啦」， 帖文一出，即引來大批網民批評，直斥樓主涼薄冷血，「估唔到有人真係冷血至此，心寒！」

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）晚上發生海嘯，最少造成373人死亡，1459人受傷，另有128人仍然失蹤。（資料圖片）

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該名僱主在討論區「親子王國」發文，表示家中外傭突然要求放假，「事先一個月冇通知我，話自己聯絡唔到印尼既親人，驚佢哋有事想返去搵佢哋」。樓主說自己和丈夫正在旅行，「屋企啲寵物要佢（外傭）照顧，佢走咗邊個照顧佢哋」。樓主又自稱「已經好人」答應外傭，當自己1月回香港就讓她放假。

但外傭仍打長途哭着請樓主讓她立即放假，惟樓主竟毫不同情，更指「你屋企人有機會離開關我什麼事！你親人真係走咗到時搞白事自然畀你放啦，而家又唔係死咗只係失蹤，想偷懶就搵藉口理由，平時已經夠懶。」

帖子隨即引來網民炮轟，「咁涼薄既說話你都講得出口」、「有時張（將）心比己，如果你發生咁嘅事你老闆咁對你，你又會點呢」、「呢啲突發事有得事前一個月通知既咩？」、「個個都有親人架啦，做人做事都唔好去到咁盡啦」。有網民則建議她安排寵物去寵物酒店，或安排其他人幫手照顧。

樓主不忿網民圍攻，出言反駁「我只跟法例要求有咩錯，個個都要攻擊我」。（親子王國截圖）

樓主不忿網民圍攻，出言反駁「我只跟法例要求有咩錯，個個都要攻擊我」，又指即使她回家鄉亦無法幫忙，「尋找家人搵軍人去做，點解唔可以留係（喺）屋企等消息。」樓主其後刪去帖子，又稱已付錢找寵物酒店，不想影響旅行的心情，但樓主之後又發帖問「炒工人有方法唔使畀一個月嗎？」，並在帖文聲稱外傭行為惡劣，事事都不合其心意，然而帖文一出隨即被網民追擊，反指樓主是無良僱主，「即炒人仲想錢都慳」。