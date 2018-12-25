平安夜不平安？女同事邀上門洗廁所　連登仔求救：去唔去好？

如果失驚無神有女仔邀請自己於平安夜上門「洗廁所」，作為男性該如何是好？日前一名連登仔發文求助，指日前跟同事開聖誕派對時，與一名女同事輸賭後，需到對方家中為她洗廁所，起初樓主以為對方說笑，詎料回家後，該女生竟主動WhatsApp樓主，提醒他翌日平安夜記僅記上門「洗廁所」，還提供住址及保安密碼，令樓主忐忑不安，「我驚其實佢係講笑，得我認真，到時畀佢笑到面黃」，所以急急發文求助。 結果帖文引起超過7500名網民關注，不停跟進樓主情況，並鼓勵他應應約上門，而樓主亦實時更新事態發展，讓網民熱烈追PO，最後結局究竟是Happy Ending還是悲劇收場？

日前一名連登仔在網上發文，稱獲女同事邀請上門「洗廁所」，令他不知所措。（示意圖，Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「（求救）女同事叫我上佢屋企洗廁所，去唔去好？」的帖文近日在連登討論區引起極大迴響，事源一名不知所措的連登仔，前晚（23日）發文指當晚跟一班同事在其中一人家中參加聖誕派對，玩遊戲時，樓主的女同事隊友Joyce警告他，「你個老鼠屎，輸咗你聽日上嚟幫我洗廁所」。起初樓主以為她只是說笑，詎料回家後，竟收到Joyce主動WhatsApp他，提醒他翌日（即昨日平安夜）僅記上門幫她「洗廁所」，還提供住址及保安密碼，令樓主忐忑不安，擔心如拒絕對方好意，「一場同事，我都唔想搞到咁僵」，但亦「驚其實佢係講笑，得我認真，到時畀佢笑到面黃」，最後只懂已讀不回，並急急發文向網民求助。

帖文一出，即引來大批網民討論，超過7500名網民認為樓主應主動應約，「上去洗啦男人老狗驚咩」，只有極少數人不贊成。雖然樓主不知女同事動機，但仍決定應約，並全程不停更新事態發展，讓網民瘋狂追PO，其間有人質疑他「作故仔」，惟樓主不時上載二人對話截圖跟現場情況，力證是「真實無伏」。

+ 4 + 3 + 2

翌日下午起床後，樓主先主動問對方「使唔使帶嘢上去（洗廁所）？」對方則答覆不用，「咩都唔使帶，我屋企冇人」，其後樓主購買「潔廁得」後，便帶同西餅前往荃灣找對方，其間樓主坦言相當緊張，更心跳加速，令不少網民相當好奇事態發展。正當大家「胡思亂想」之際，樓主終於「蒲頭」，並解釋洗廁所過程沒有特別事發生，「洗嘅過程好快，但係Joyce又呢樣又嗰樣，又要幫手又要阻頭阻勢，所以先搞咗成鐘，最後重要幫佢拖地」。

樓主出錢又出力，Joyce當然要好好報答，因未有想過樓主真的答應洗廁所，她便決定親自下廚，邀請他留下來吃飯，從樓主上載的照片所見，雖然不算大魚大肉，但除老火湯外，還有蝦子麵、菜及魚蛋等，相當溫馨。晚飯後，Joyce更叫他「留低睇套戲」，再次令樓主陷入兩難局面，「我其實今晚約咗班兄弟打機通宵」，於是再次求助網民，結果超過2400名網民支持他留低。

+ 20 + 19 + 18

直至看電影時，戲肉終於來了！樓主跟Joyce齊齊坐在梳化看《你的名字》，「好耐冇試過睇戲個心完全唔係喺套戲到」，又稱Joyce刻意關上燈，隨後更拿出兩枝酒跟樓主品嚐，令樓主繼續忐忑不安。詎料Joyce突然跟他哭訴，原來兩她星期前失戀，樓主亦乘機安慰她兼「借咗個膊頭畀佢」，事後更答應留下過夜，今日二人更決定齊齊到深圳走一走，似乎發展神速，而一眾網民亦鍥而不捨繼續追PO，期待二人去完深圳將有什麼突破性發展。

（連登討論區）