突擊檢查男友抽屜　驚見19個酒店火機疑出軌　台女：該放生嗎？

窺探另一半的私隱，不但令對方感到不舒服，甚至可能會發現不可告人的秘密。日前一名台女在facebook發文，抱怨打開男友的抽屜後，竟發現一大堆來自酒店的打火機，令她懷疑男友對自己不忠，崩潰向網民求助：「該放生嗎？」照片引起不少網民熱議，有人認為應當面跟男友對質，亦有網民建議及早放生，「這樣懷疑過日子太委屈了」。

日前一名台女突擊檢查男友抽屜時，竟發現內有19個酒店火機，令她懷疑男友對自己不忠。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台女日前在fb群組「爆廢公社」發文，坦言「一打開男友的抽屜發現這些……該放生嗎？」從她上載的照片所見，抽屜內有19個不同款式的打火機，上面分別印着「百達妃麗」、「宏軒會所」等酒店名稱，令她瞬間崩潰，懷疑男友背住自己「偷食」。

結果帖文一出，即引起超過4600名網民關注，有人認為樓主應當面跟男友對質，「問清楚再決定，不要做出後悔莫及的事」、「當面問清楚，不要有誤會」，亦有網民建議樓主應及早放生男友，「這樣懷疑過日子太委屈了」。另外有網民安慰樓主稱，「身為一個男人，抽屜裏有幾顆打火機是很正常的事情」。

（fb群組「爆廢公社」）