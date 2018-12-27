【保證失眠】西安特色主題酒店嚇親人　床尾廁所都有兵馬俑守住

以秦始皇兵馬俑為主題的酒店你有夠膽入住嗎？近日內地有blogger入住西安一間兵馬俑主題酒店，房間內的佈置令人不寒而慄，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視，就連拍片的blogger亦表示自己因此徹夜未眠。不少網民看片後都表示太驚嚇：「誰會敢住？」

內地blogger近日入住西安一間兵馬俑主題酒店，房間內的佈置十分嚇人，不論睡房、廁所、廚房都放滿兵馬俑。（微博片片段截圖）

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內地著名blogger「畢導THU」畢嘯天早前於微博上載片段，表示上星期到了西安，他稱朋友為他預訂酒店休息，於是到埗後即登記入住。沒想到一打開房門，惡夢就來了。

他於片中逐一介紹套房的設施，可見不論睡床的床頭、床尾、坐廁前、甚至客廳，每幅牆都嵌入至少3個高矮不一的兵馬俑，連床下都整齊地排列着兵馬俑。即使自己吃飯、睡覺、去廁所都避不開兵馬俑詭異的目光，恐怖感瞬間激增。

畢嘯天解釋，因為房中實在有太多兵馬俑，即使至凌晨他都不敢睡覺。片中見他兩度嘗試入睡但也失敗，最後他還需要播放相聲片段，令房中的氣氛變得熱鬧，惟他最後徹夜未眠，非常可憐。

不少網民都直言酒店佈置太詭異，「可以說是非常的身臨其境」、「讓自己體驗做秦始皇的感覺」、「不吉利吧，再怎麼說也是墓葬品」，有網民更笑言：「你睡不着是因為你沒有關燈，一關燈兵馬俑就變活了」、「睡不着可以讓兵馬俑給講睡前故事啊」。畢嘯天後來在微博表示，「兵馬俑酒店」成為了近期微博熱搜榜字詞。

連床下底都整齊地排列兵馬俑。（網上圖片）

據旅遊預訂網站「攜程」（Ctrip）的資料顯示，該酒店名叫「西安兵馬俑自助公寓」，若要租住單人房一晚，價格為269人民幣（約305港元）；如要租住套房（一廳一房連洗手間），一晚價格為358人民幣（約407港元）。

（微博）