只要是顧客要求，再無理都一定要做到？網傳速遞貨運App Lalamove訂單，可見有無理客人請電單車司機送文件，竟要求必須在35分鐘內由香港仔田灣到沙頭角，無視車程也需約1小時，最離譜是講明做不到即投訴並索償。要求多又無理，客人卻只願支付175元。網民斥「飛都飛唔到去啦」、「35分鐘用直升機？」，又諷刺「唔講唔知以為佢畀好多錢」。

有無理客人在速遞貨運App Lalamove只會支付175元下單，要求由電單車司機在35分鐘內由田灣仁勝大廈到沙頭角送文件，無視車程需時大約1小時，更表明如果無法做到，事後必定追討賠償及投訴。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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根據Google Map，香港仔田灣仁勝大廈與沙頭角距離約50.2公里，在安全車速及沒有塞車的情況下，車程約需1小時，照計35分鐘車程只能行走33.7公里，即去到新界環迴公路大埔對開位置。

facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」流傳一張Lalamove App截圖，顯示有客人要求由田灣仁勝大廈出發，送文件到沙頭角，即由香港最南去香港最北，客人在備註中寫明「35分鐘內一定到，否則必定賠償和投訴，一定要電單車，步兵咪接」，下單者寫明只支付145元路費及30元特別日子附加費，合共175元。

亦有過來人分享指又有無理客人願意出192元，要求在半小時內由田灣漁獲街6號富澤大廈到達深圳灣出入境管制站，指若最終無法做到，下單者會追討賠償及投訴。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

截圖引起網民熱烈討論，紛紛留言指「7個字（35分鐘），點樣喺南區可以去到沙頭角？」、「飛機火箭直升機實得」、「呢啲咪出去搭巴士嘅價錢，要有直升機嘅服務」、「有要求唔該畀得起錢先至講」、「叫佢開地圖看用幾多時間才講啦」。

亦有過來人分享另一張截圖，指無理客人多多，另一名願付192元，要求在半小時內由田灣漁獲街富澤大廈到達深圳灣出入境管制站，「否則賠償和投訴」，聽來口吻幾乎與樓主所指的Call車客如出一轍。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）