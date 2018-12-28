日婦殺夫伴屍20年後自首　庭上揭家暴毀一生　兒子：媽媽是受害者

日本79歲老婦小池淺江，1996年殺死當時59歲的丈夫，埋屍體藏家中並伴屍20年，直至2017年，她向警方自首才揭發事件。案件近日開審，揭發原來小池長年遭丈夫毆打，長子更供稱媽媽一直是受害者，法官裁定被告因家暴造成心理扭曲，犯下無可挽回的過錯，判處小池監禁5年，希望她出獄後能和兒子一起生活安享晚年。

小池淺江出庭時一頭白髮，面容憔悴。（ANN新聞截圖）

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2017年，日本傳出一宗恐怖殺夫事件，愛知縣豐川市一名婦人小池淺江在1996年殺死59歲丈夫，伴屍20年才自首。當地傳媒報道，小池用菜刀連刺丈夫的頭部及頸部致命，刀刀見骨。十多年前已有鄰居發現死者失蹤，但因為小池無報警，也沒有四處尋找，並將屍體藏在家中，丈夫彷彿人間蒸發，但她20年後決定自首。

案件日前開審，小池在警方押解下出庭，她一頭白髮、面無血色，精神狀態極差。檢察官指，死者頭部有多處被刺痕跡，而且每一刀都深至見骨，證明她殺意非常堅決，要求判處8年徒刑。然而，小池供稱自己婚後長期受丈夫虐待，每天都捱打，自己懷第二胎時，丈夫仍瘋狂踢肚施暴，導致她流產。丈夫退休後，仍然每天在家毆打她，自己因為情緒崩潰才痛下殺手。

小池的長子出庭作供時，直言所有錯都由爸爸造成，媽媽一直是受害者。法官於26日裁決，指家暴是小池犯案的重要因素，最後判她5年徒刑，並希望她出獄後可以和兒子一起生活度過餘生。

（綜合）