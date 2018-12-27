人體一比一？　日男飲大咗錯手網購超巨型背囊　網民笑爆：裝自己

背囊用途廣泛，但大如自己的又可以點用？近日有日本網民表示，原想買個大背囊，惟某天在喝醉不清醒的情況下，錯手網購一個高1米、近乎等身大的超巨型版背囊，令他十分無奈。網民講笑指其背囊大到可用來載小朋友，有網民則狂笑該背囊原意當衣櫃用，如想出街用亦可以！

巨型背囊，高1米、長0.68米、闊0.27米，重約1.6公斤。（網上圖片）

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這名出事日本男網民錯手買了的巨型背囊，高1米、長0.68米、闊0.27米，重約1.6公斤，可以裝到180L，分別有卡奇色、橄欖色和黑色，由日本製造。在樂天的售價為2.4萬円（約1700港元）。

據模特兒示範背起的照片來看，巨型背囊足足比普通背囊大好幾倍，背囊底部大得快要垂落地下，在背囊的襯托下，大男人也頓成小矮人，十分滑稽。

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網民均疑惑這個巨型背囊可以裝到甚麼，有人笑言，犯人或許會用，因為大小剛可以裝到人，「可以裝……人？」、「拐子佬裝細路？」；有網民反貪超巨型背囊夠大，指可用作野外露營用。

有網民搞笑估計原本這設計是讓背囊代替衣櫃，讓窄小放不下衣櫃的居住空間也能有位置收納衣物或是被褥，而其實各花入各眼，在日男苦惱買錯嘢之時，其實在亞馬遜網站上，這巨型版背囊早已售罄。

（Twitter「gonta7619」）