台男珍藏塞滿3層樓　女兒入玻璃櫃變「1：1仿真模型」　網民拜服

對於模型愛好者來說，最開心當然是可以把所愛的動畫角色模型全部放在家中。台灣一名男網民實現了眾多模型愛好者的夢想，不過卻引來老婆的投訴。一名女網民在facebook群組抱怨，老公的模型塞滿家中1、2樓，甚至連3樓都不放過。但當網民看到樓主家中模型櫃，簡直是嘆為觀止，因為家中竟有一個比小朋友還高的《海賊王》人物「大熊」的模型。

樓主說老公興趣是搜集模型公仔，甚至有一個約1.36米高的動漫《海賊王》人物「大熊」公仔。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該網民在fb群組「爆怨公社」中貼出老公海量的模型收藏，樓主說因為老公興趣是搜集模型，所以家中不斷增加獨立櫃去放他的收藏，沒想到家中1、2樓被塞滿還不夠，就連3樓都被入侵，她投訴老公「一直買一直買！還一堆沒拆開的，居然還在買，別逼我打開玻璃門，放怪獸進入破壞喔」。

老公的收藏也實在多得令人吃驚，除了不同體積較小的模型已塞滿多個玻璃櫃，更誇張的是有一個約136公分高的《海賊王》人物「大熊」模型，展示用的櫃子大得可以讓女兒進入，讓不少網民驚嘆，進入裡面直接變成「1：1仿真模型」。

不少網民看過樓主老公的收藏後大為驚嘆，紛紛留言「這暴君熊多大隻啊」、「我比較好奇，這些公仔花了多少錢」、「這隨便也有十幾萬」、「看我跪着看手機點讚」，亦有網民指老公喜歡模型也是正當嗜好，「買公仔比去外面花天酒地好啦」。