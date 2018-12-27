【時鐘酒店？】台男借車給朋友載女慶聖誕　事後驚變「大戰現場」

車可以說是男人的第二個老婆，如果有好朋友借了車，又弄髒了車廂，該如何是好？台灣一名男網民於聖誕節當日借車給朋友載女性朋友去遊玩，沒想到第二晚在車中拿雨傘時，驚見朋友原來把自己的愛車變成流動酒店，座椅的空隙全是用過的保險套，地上更有一堆用過的紙巾，令事主既崩潰又心痛，坦言「發現這些噁心的東西，造成我很大的陰影」，不少網民都直斥事主的朋友不負責任，「絕交好了！」

台灣男網民於聖誕節當日借車給朋友載女性朋友去遊玩，沒想到朋友原來把自己的愛車變成流動酒店，座椅的空隙全是用過的保險套，地上更有一堆用過的紙巾。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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姓李的男網民於facebook群組「爆怨公社」上載相片，大呻朋友弄髒了自己的愛車，他稱好朋友於聖誕節當天（25日）要求借車載女性朋友遊玩一晚，事主一口答應，沒想到昨晚在車中拿雨傘時，就發現車廂混亂不堪。

相中可見，前座座位的空隙竟然藏着數個用過的保險套，後座的地上又有一堆用過的紙巾，相信朋友把其愛車變成流動時鐘酒店，與女性朋友在車上狂歡。事主心痛道「雖然不是什麼好車，但我車都會保持很乾淨」，又怒斥朋友「你難道沒1000塊去開房間嗎？以後我車子再借你我X子！」

不少網民都對事主表示同情，又指他的朋友太過份，「要玩至少也要帶走吧」、「懂不懂尊重」、「超級噁～」，更有網民提議事主要與這些朋友絕交，「我絕對翻臉」、「我肯定爆走打人！」、「好爛的朋友喔太扯」有網民亦提醒事主下次不要再借車給他人，「你要知道一定有人沒把車子當老婆在顧的」。

（fb群組「爆怨公社」）