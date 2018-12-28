【活埋40分鐘】12歲男童法國滑雪遇雪崩　茫茫白雪只有牠找到他

不少人會到冰天雪地享受滑雪樂趣，惟最怕遇雪崩，埋下15分鐘生存機率已相當渺茫。法國阿爾卑斯山滑雪區周三（26日）發生雪崩，活埋12歲男童近40分鐘，幸好最後被一隻搜救犬成功找出獲救，更奇蹟地僅腳部骨折，救援人員笑言這是聖誕節後的「另一份禮物」。

男童被雪崩活埋了40分鐘，最後被搜救犬發現，成功救出。（AP）

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事故發生於法國東南部阿爾卑斯山脈的的拉普拉涅（La Plagne）滑雪場，本周三，滑雪區內突然出現雪崩，警方表示，當時有7人在滑雪，其中一名12歲男童離開其他人獨自滑雪，雪崩時只有他被捲入，被拖行至少100米，並埋在大雪下。

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當局派出直升機搜救，抵達海拔2400米的位置找尋，最後一隻搜救犬成功找出男童，他足足埋在雪下40分鐘之久，身上沒有任何防雪裝備、更沒有配戴信號儀器。

有救援人員向法新社記者指，「在雪下埋15分鐘，生存的機會十分渺茫」，「這是一個奇蹟，因為（男孩）遇險者檢測設備」。警方表示，男孩能倖存是因為他的呼吸道沒有受大雪阻擋。男童送住醫院檢查後只有腿部出現骨折，沒有生命危險，正留院治療。

（綜合）