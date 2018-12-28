【9555硬騎9555】疑夫載小三出遊　台醋妻駕車捉姦釀罕見車禍

車截車驚險場面在電影見得多，但台灣新北市聖誕節（25日）當天上演一場真人版車截車驚險場面，兩車除了駕疊在一起，更離奇是車牌數字同樣是「9555」，惹來網熱議，形容是「9555硬騎9555」。 車禍背後原來是捉姦故事，肇事婦人當天與6歲女兒逛街時，碰到丈夫駕寶馬私家車載着一名女子離開，婦人立即帶同女兒，駕着富豪（Volvo）私家車追截，兩車的車牌英文字母不同，但數字均是「9555」。最終大馬力的富豪失控，衝力過衝騎上寶馬，醋婦更下車追打丈夫及其女伴。警方到場調查時，男方指女伴為女同事，否認有外遇，而其妻則涉嫌「危險駕駛」被捕。

醋妻駕駛的富豪私家車，一度想將寶馬逼停到路邊。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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台灣傳媒報道，被捕婦人姓詹，37歲，與同齡姓蕭的丈夫育有一名6歲女兒，蕭在半導體業科技公司擔任高級主管，詹則是家庭主婦，全職照顧女兒和家庭。夫婦生活優渥，平常都開名車代步，約半年前一手購入涉事的黑色寶馬320i私家車及白色富豪XC40運動型多用途車。

聖誕節（25日）下午1時許，詹婦駕富豪私家車載着女兒往大型購物中心，正下車打算逛街之際，從遠處見到蕭與一名女子在一起，表現親暱。詹懷疑丈夫有外遇，於是尾隨兩人，發現蕭擬駕寶馬載同女伴離開，於是便拉着女兒登上富豪，開車追截丈夫的寶馬。

蕭疑見到妻子駕駛富豪尾隨，於是加速想擺脫對方，但詹婦窮追不捨，一度想將丈夫逼近路邊截停，但駛至金城路一段近和平路，疑富豪馬力過大，詹婦難以控制，當從左邊駛出，富豪右邊前輪及後輪騎上寶馬車頂，幸事件中無人受傷。

涉事富豪與寶馬的車牌英文字母不同，但數字均是「9555」，寶豪硬騎上寶馬車頂的奇景在網上瘋傳。（fb群組「爆怨公社」圖片）

警方接報到場，蕭及詹均通過酒精呼氣測試，但兩人形同陌路人。有目擊者聲稱見到詹婦事後下車追打蕭及女伴，導致女伴一度跪地及躲進捷運站內，詹婦則承認今次車禍是捉姦而起，但蕭否認有外遇，聲稱女伴是公司的女同事，因妻子醋勁大，擔心被誤會，所以才急忙離開。清官難審家庭事，警方未有調查蕭是否有外遇，但詹的行為屬危險駕駛，依照公共危險罪函送法辦

「9555硬騎9555」的場面吸引不少司機及途人拍下，紛紛上載facebook各個台灣群組，網民留言指「正宮抓小三的戲碼」、「厲害了，真的把正宮逼瘋」、「緣分到了…自然就在一起了」，標籤「當9555遇到9555」。

富豪XC40在2017年推出，是富豪史上首輛最小型的運動型多用途車，排氣量達到1969 c.c.，車速在6.5秒內達到每小時100公里，極速下最快每小時230公里。XC40在香港亦有發售，車價大約44萬至47萬港元不等。

（綜合）