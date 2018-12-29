【劉德華演唱會】稱$6000買$980門票　粉絲：賣家失蹤可否報警？

劉德華正在紅館舉行一連20場的《My Love Andy Lau劉德華World Tour》跨年演唱會，昨晚（28日）舉行至第14場時，華仔因喉嚨發炎，唱至第4首歌後宣布腰斬演出，主辦單位至今晨再宣布取消今晚（29日）及明晚的演唱會，提醒觀眾保留演唱會門票，並將盡快公布有關後續安排及退票事宜。 有入場觀眾昨晚即於facebook群組發文「求救」，指花費6000元購入昨晚演唱會的980元門票，惟相信只能獲大會賠償門票原價，稱事後已未能聯絡賣家追討「差價」，不知應否報警；亦有人發文稱希望收購昨晚演唱會的門票票尾，獲網民「抵死」回應：「試下問華仔追返。」

劉德華因喉嚨發炎，宣布取消3場個唱演出，昨晚於於台上躹躬向在場觀眾致歉。（資料圖片）

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劉德華因喉嚨發炎，昨晚在醫生勸籲下，宣布腰斬演唱會演出，一眾歌迷既失望又擔心偶像病況；主辦單位今晨再宣布，今明兩晚的演唱會將取消，提醒持演唱會門票的觀眾保留門票票尾，表示將盡快公布有關後續安排及退票事宜。有持票的觀眾昨晚於fb群組發文，表示自己花費6000元購入原價980元的「黃牛飛」，不料演出被腰斬，只能獲得原價980元賠償，而事後聯絡賣家時對方已失蹤，故向網民求救問道：「可否報警？」

有購買「黃牛飛」的觀眾於fb群組發文，稱只能獲門票原價980元賠償，詢問網民可否報警求助。（fb截圖）

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面對樓主「天真」的提問，網民不但沒有同情，反嘲諷樓主「有得退番$980，咪執到」，「買黃牛買得咁開心」，「你去買牛牛都係犯法啦！諗住一齊坐？」，「報甚麼警？係你自己攞嚟賤走去買黄牛，助長炒風，個風氣搞到咁，你班買黃牛飛嘅人，都要負一部份責任」。亦有人笑言樓主應以另一態度面對事件，「6000睇到華仔失聲咁難得都比你撞到，抵到爛」，「同錯體郵票/鈔票一樣咁值錢」。

除了「硬蝕」炒價的觀眾，亦有人想借腰斬演出賺錢，昨晚有網民得知消息，即於放售演唱會門票的網上群組收購昨晚劉德華演唱會的票尾，希望博得退票機會，但帖文一出即被網民「踢爆」，貼出不久後樓主已不知所蹤。

至今早仍有不少網民於各個網上群組「求票」，未知劉德華3場個唱取消的消息傳出後，會對黃牛黨造成甚麼影響。（資料圖片）

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《香港01》記者今早翻查多個放售演唱會門票的網上群組，發現仍有黃牛炒家轉售劉德華今晚及明晚演唱會的門票，同時有不少買家昨晚無懼演出腰斬風險，繼續詢問價錢及表示有意購買，不知演唱會停唱消息一出，會造成更多「硬蝕」炒價的個案，還是會令黃牛黨滿手「蟹貨」血本無歸？