德領事館fb教德文「技能」　網民：抽水算唔算係特殊能力？

被譽為「強力抽濕機」、極度貼地諷刺香港時弊的德國駐港領事館再度發功，在facebook專頁「每週一字」環節中教授「技能」的德文及發音。網民隨即聯想到台灣著名重金屬樂團「閃靈」，日前被香港入境處指沒有特殊技能，因而拒絕批出工作簽證，最終未能來港表演，網民笑問：「抽水算唔算係特殊能力？」

德國駐港領事館在facebook專頁教導「技能」的德文及發音，令網民聯想到台灣著名重金屬樂團「閃靈」被香港入境處拒批工作簽證一事。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

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德國駐港領事館前日（27日）在fb專頁上載今期「每週一字」，可見圖中央寫着「技能」的中英德3種寫法，例句「這個人擁用特殊技能」亦有中英德3種語言版本，配合一名穿上紅色斗篷的西裝友破土而出，右拳高舉一飛衝天，儼如超人。

帖文引起網民激讚，留言指「抽水算唔算係特殊能力？」、「唔使開抽濕機啦咁」，亦有人問「好好奇，每個訪港嘅德國人究竟有咩特殊能力」，有網民笑答「識德文」。有網民對號入座，留言講述台灣「閃靈」樂團遭香港入境處拒絕批出工作簽證，原因是無「特殊技能」，更在留言中標籤了閃靈。

閃靈樂團主音林昶佐在2015年與其他人宣布成立新政黨「時代力量」，同年3月，宣布參選立法委員，2016年1月當選。（閃靈樂團facebook專頁圖片）

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台灣著名重金屬樂團「閃靈」原訂上周日（23日）來港出席音樂節，但入境處指樂團主音、時代力量立委林昶佐（Freddy）不符具備香港所需而又缺乏的特殊技能、知識及經驗的要求，所以拒絕批出其工作簽證，但外界質疑香港入境處是否因林昶的政治立場而拒絕批出其簽證。

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）