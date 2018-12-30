港夫婦月入4萬難上車　老婆怨同夫家住冇自由　連登仔大呻超委屈

香港樓價驚人，不少夫婦結婚後，都會選擇跟夫家同住，但同時亦會產生不少婆媳關係等家庭衝突。近日一名男網民就在網上抱怨，指自己跟太太結婚已1年，因未能負擔得起買樓，便跟太太與自己父母同住，惟搬進後，太太不時埋怨沒自由，更抑鬱至哭起來。其間太太苦苦哀求樓主買樓，但他自知不能負擔首期， 有苦只可心中訴，更揚言：「無樓真係唔好結婚」隨即引來大批網民紛紛參與討論。

有巴打近日於連登討論區大呻與妻子已結婚1年，但仍未有錢買樓自住，但自從妻子搬進家中與老爺奶奶同住後，不時埋怨沒自由，更抑鬱至哭起來，更苦苦哀求巴打買樓。（示意圖，GettyImages）

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該男網民日前在連登討論區以「無樓真係唔好結婚」為題發文，表示跟太太已婚1年，雖然二人收入共有約4萬港元，但仍未能「上車」做業主。樓主稱太太在婚後搬進其家中與父母同住，雖然間中父母會到哥哥家中過夜照顧孫兒，但太太經常投訴沒自由，多人同住感到辛苦，又嫌棄飯菜不合口味等。樓主續指：「老婆話返工已經好抑鬱，依家返到屋企更抑鬱。」更稱她有晚睡覺時狂哭，非常委屈。

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樓主表示妻子不斷要求買樓自住，若不夠錢就問老爺奶奶先借後還，但樓主心知其實不可能實現買樓夢，「我唔知點搵人去傾，搞到我好似錯哂咁樣，老婆又喊苦喊忽，唔理我」，令他不禁慨嘆「無樓真係唔好結婚」。

不少網民見狀紛紛留言討論，大部份人認為租樓可暫時解決問題，「買唔到都建議租，月入4萬正常負擔都應該得，仲可以儲到錢」、「有啲錢唔慳得，租住樓先啦」、「同埋你父母一齊生活真係唔係人人都接受到，一定要租㗎啦，如果唔係遲早離婚」。

不過亦有網民質疑樓主當初結婚的決定，「你又唔係趕生小朋友，點解要結得咁急，好似完全冇計劃好咁」、「結得婚就預咗㗎啦，冇能力買咪諗計解決囉」、「其實你老婆愛你先肯同你父母住，作為男人，你係有責任令佢生活變好」。

亦有同路人大呻因為沒錢買樓，即使有另一半都不敢結婚，或是計劃叫女方搬進自己家住，「相見好同住難，但有得揀咩？香港買樓咁貴 」、「普通人真係都幾難儲到首期，買到嘅都係因為有父幹或者有屋企人幫手」。

不少巴打嘆道現時仍單身是正確的選擇，「買唔起樓連拍拖都唔敢」、「唔好辜負人啦」。

（連登討論區）