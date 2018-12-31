【全球首宗】iPhone XS Max放褲袋突自燃　美用家燒傷腿擬索償

一名來自美國俄亥俄州的男子稱其iPhone XS Max本月中突然傳出怪味，然後自燃及冒出黃色和綠色煙霧，導致其腿部燒傷。男子其後帶同手機到蘋果專門店要求賠償，惟職員僅表示要將受損手機交予安全團隊檢查才可更換新機。事主不滿蘋果的處理手法，目前正尋求法律意見，不排除向蘋果索償。

美國一名男子稱其購入僅3星期的iPhone XS Max於本月中突然自燃起火，令他燒傷腿部。（事主提供/iDropNews）

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來自俄亥俄州哥倫布市的男子希拉德（Josh Hillard）早前向外媒iDropNews表示，本月12日下午，他在公司休息室小休期間，放於褲袋內的iPhone XS Max突然傳出奇怪氣味，不久後便發熱自燃，更冒出綠色和黃色的煙霧。由於當時休息室內有另一女士，希拉德只好即時離開房間，跑到旁邊的會議室將褲及鞋脫掉，而另一公司主管看到他的褲子起火後，亦即時以滅火器滅火。

當火熄滅之後，希拉德發現腿部燒傷，「我的褲子上留下了一個洞，近褲子口袋的臀部位置感到刺痛」。當晚黃昏時分，希拉德帶同損毀的手機前往蘋果專門店，當時手機的外殼、屏幕的一半玻璃及保護膜已燒焦或熔化。他向職員講述事件及要求公司調查，約20多分鐘後，職員將手機內幾乎已融掉的SIM卡取出，將電話交予高級技術人員檢查。

希拉德事後將手機帶到蘋果專門店打算索償，惟他不滿職員的處理手法。（資料圖片）

約40分鐘後，職員才帶回已經包好的手機返回，並告訴希拉德要將其手機送往工程部檢查後，才可確認他能否更換新機，期間亦沒有提及賠償問題，「我沒有得到任何選擇，他們說如果無法保留受損手機作檢查，店舖將無法為我做任何事情，我對這種客戶服務感到相當不滿」。希拉德再詢問公司會否賠償衣服及其他損失，惟店員只稱在完成檢查之前他們不會作出任何承諾。

事件或成為全球首宗iPhone XS Max自燃意外，蘋果暫未發表官方回應。（資料圖片）

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希拉德不滿蘋果處理事件的方法，決定將手機取回，回家後聯絡Apple Care，一名屬安全團隊的技術人員向他了解事件，又要求他將損毀手機、衣服及身體受損的紀錄及圖片傳送予公司，「我說我會發送損毀手機及衣服的照片，但即使我身體上有明顯的傷口，我也不會輕易發送這些敏感部位的照片」。

希拉德指，涉事手機於事發前3周才購入，認為因電池老化而自燃的可能性不高。他不滿蘋果公司處理事件的手法，正尋求法律意見，不排除會控告或向蘋果公司提出索償；至於蘋果則暫未就事件發表官方回應。

（iDropNews）