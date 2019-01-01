護士版除夕倒數　偷站窗邊沉默看煙花　網民：好心酸啊

許多人熱愛除夕倒數，看着煙花過新年，惟有人卻需在工作中迎接2019。有台灣網民昨在facebook群組分享照片，指其任職護士的女友要上班，在跨年一刻只能趁空檔走近窗邊看煙花，相中5名護士的落寞背影令網民心酸。網民齊聲感謝「白衣天使」的付出，上載者受訪時說，女友和同事沉默地看了30秒，然後就繼續工作。

有台男上載照片，指女友在除夕仍要上班，只能趁空去卑窗邊看倒數。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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昨晚有台灣網民在facebook群組「爆廢公社」分享，指其任職護士的女友在除夕倒數時，只能找空檔躲在陰暗的空病房窗戶，「安靜的看着窗外短短30秘的煙火來滿足內心的小空虛」，大嘆心酸之餘，還問其他人「有誰更心酸」。從照片可見，5名穿着醫院制服的護士一起站在窗邊，隔着玻璃拿起手機拍照，房間非常昏暗。

網民看過照片後，都感謝護士們不分假日照顧病人，紛紛留言說「辛苦了」，其他同樣「跨年開工」的人，則笑言「生產線的連天空都看不到」，「還有煙火可以看呢，倒數的時候，我還在點貨，真是悲劇」。有救護員的就分享自己在高速公路天橋看到遠處煙花，只有「跟小助手互道新年快樂」。

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由於台灣男生要服兵役，有男網民就說「軍人在營區連煙火都看不到」、「當兵的第一次跨年，生日、聖誕節都在站夜哨，不但身體不能動，還要聽學長X你娘老X」。

上載照片的男網民，正是其中一個背影護士的男友，他受訪時指女友當護士10年，從未和好友一起除夕倒數，故今年他特意在午夜前趕到病房陪伴。他又表示當時女友和4名同事是趁空檔走入空病房，把燈關掉才看到外面的倒數，靜靜看了30秒煙花，過程不能大聲聊天，怕吵到病人，他就在後面靜悄悄拍下照片，然後護士們亦悄悄返回崗位，繼續工作。

（綜合）