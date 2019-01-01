貓咪太靠近暖爐頭頂冒煙　絕望眼神笑翻網民　網民：貓生無望了

貓咪頭頂竟然冒煙，難度主子嬲到出煙？事情是近日天氣轉冷，不少奴才擔心主子着涼，連忙拿出暖爐，讓主子過一個暖笠笠的冬天，卻意外令主子的毛髮烤焦了。日前有網民分享一條短片，見到一隻貓咪疑似太近暖爐，頭頂居然冒煙，爆笑瞬間看得網民嘖嘖稱奇，笑言喵皇正在練功，並戲言道：『我在發功，奴才你笑什麼？』」

從網民分享的影片可見，貓咪靠在暖爐前頭頂冒煙。（抖音影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

天寒地凍，貓奴怕冷到主子，除了被子毛巾，甚至會添置暖爐。日前有網民在facebook群組「爆笑公社」分享一段抖音影片，笑言：「吾皇你太靠近暖爐了……你快發爐（整個香爐燃起火炎，意即神明有指示）了你知道嗎？」

從影片所見，貓咪背對鏡頭，面向一盞風扇狀的暖爐，頭頂飄出灰白煙絲，背影非常霸氣。這時不識趣的拍片者略為移動想拍攝貓貓側面的風采，貓咪享受「暖爐浴」被打擾，緩緩扭動貓頭，怒目盯着拍片者，此時頭頂再冒出細長的煙絲，貓貓才「施施然」別過頭再次背對奴才。

許多網民看影片都笑翻，不少人笑問貓咪是否在「發功」、「真的火冒三丈」、「奴才還不快拿滅火器」、「這是眼神死呀，牠感覺貓生無望了」，又懷疑貓咪最近是否遇到不快事，說牠一定是在心想「朕氣到頭上冒煙了」。然而，有不少人擔心貓咪靠這麼近暖爐會否燙傷，而且頭都冒煙了，但有網民就拆解道：「明明就旁邊（有人）抽煙，把煙吐在貓頭上罷了」。

（facebook群組「爆笑公社」）