除夕夜不少市民外出倒數狂歡，遇着人潮散去，隨時等數小時才能回家，若有人打尖難免火起！有網民倒數後於荃灣排隊乘小巴，遇上操普通話大媽無視40至50人排隊公然打尖爭上車，引發眾怒，全車齊心趕無品大媽下車，司機更霸氣熄匙稱「你唔落車我唔開車」，惟大媽死守拒離開，最後有男乘客出手，才成功令她下車，直擊全程的網民形容：精彩過我睇戲。

日前除夕倒數後，有網民抱怨在荃灣等小巴時，遇上一名操普通話的大媽打尖，令全車乘客及司機大感不滿。（fb專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發在昨晚（1日）凌晨約3時，一名女網民在facebook發文表示，除夕看完電影後，在荃灣乘搭402S號小巴回青衣，當時正有約40至50人排隊，詎料一上車，一名操普通話的大媽從暗角打尖，司機見狀即大聲喝令她排隊，「呢度係香港，唔係大陸，落返去排隊啦！」

惟大媽面對司機喝斥竟充耳不聞，繼續拿出八達通嘟再衝去找座位，引來全車乘客不滿，齊齊大叫驅趕她下車，司機更熄匙及霸氣道「你唔落車我唔開車」。

日前除夕倒數後，有網民抱怨在荃灣等小巴時，遇上一名操普通話的大媽打尖，令全車乘客及司機大感不滿。（示意圖，資料圖片）

+ 2

該大媽顯然並非省油的燈，面對全車人的憤怒，她仍死守座位堅持不離開，「我不怕你們！」、「你打我唄！」其身旁男乘客神回：「冇人打你呀，你落車就得㗎喇。」其後大媽轉用苦肉計稱頭痛，該男乘客續指「你坐喺度我仲頭痛呀！」

擾攘一回後，樓主稱當時隊尾已有約100人等大媽下車，並開始有人提議報警，司機大爆其惡行已非首次，力斥該大媽每日都打尖。

+ 2

事態膠着之際，坐在大媽身旁的男乘客突然拿起大媽的電話放到車外，嚇得大媽問道「我手機呢？」男乘客即霸氣回應「車出面呀，去拎啦」樓主稱當時大媽需在小巴座位與手機之間決擇，「佢兩樣都想要，所以唯有企喺車門樓梯」又指她不停大叫，但又不夠手長拿回電話。

樓主稱，大媽其後發瘋般大叫「把手機還我！」該男乘客繼續冷靜回應「收皮啦你，自己去拎啦」，結果終於令大媽敗走，自行下車取回電話，當大媽落小巴一刻，司機即極速撻匙開車走，在旁目睹整個過程的樓主，笑言「真係精彩過我睇戲」，又大讚司機夠正氣。

不少網民見狀大呼心涼，笑言「呢啲就係香港精神囉」，認為團結就是力量，激讚司機及男乘客見義勇為的行為。

（fb專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」）