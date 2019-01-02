計時器突消失　上水廣場被爆倒數遲1分多鐘　網民：遠到有時差？

「倒數活動最重要係倒數」這句話套在上水廣場今年的除夕倒數活動，可能未必適用。在日前迎接2019年的除夕夜，上水廣場邀請到韓國男團2PM成員俊昊到場，吸引逾千內地遊客跨境撐場，活動片段事後在網上流傳。不過，有眼利網民發現，當俊昊壓軸出場完成表演後，疑因活動超時，令倒數延遲至元旦後1分多鐘，即現場比香港其他地區遲了踏入2019年！ 今次的烏龍倒數事件令不少網民紛紛笑翻，有人笑言「原來上水遠到有時差」，亦有網民認為倒數是活動重點，批評「超時咁人哋使乜同你倒數？不如睇電視」。《香港01》已就事件向上水廣場查詢，正等候回覆。

上水廣場的除夕倒數活動邀請到韓國男團2PM成員俊昊到場，跟粉絲齊齊倒數，但事後有網民發現出現烏龍場面，令倒數延遲1分多鐘。（上水廣場fb短片截圖）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

前晚（12月31日）適逢除夕夜，上水廣場邀請韓國男團2PM成員俊昊、藝人李佳芯、陸浩明（6號）、組合Shine等人出席倒數活動，從上水廣場facebook專頁上載的片段所見，當俊昊壓軸出場表演後，其頭上的大螢幕出現計時器，並由30秒開始倒數，主持同時急急邀請所有嘉賓及商場相關人士上台。

當大螢幕的數字跳11秒後，計時器卻突然消失，待所有嘉賓上台後，才重新由57秒開始倒數；其間6號可能發覺「唔對路」，看過手機後即大聲叫眾人盡快上台，「仲有唔夠1分鐘咋」，隨後待齊人後，才繼續倒數。有眼利的網民發現「時間滯後」的情況，懷疑是因為活動超時，才令倒數足足延遲1分多鐘才開始，「當現場觀眾傻㗎咩，時光倒流？」

+ 2

+ 7 + 6 + 5

今次上水廣場的倒數活動出現烏龍場片，引起大批網民熱議，有人準確計出遲了66秒倒數，笑言「原來上水遠到有時差」，又質疑主辦方未有好好控制時間，「驚超時咪cut短啲game，早啲吹吓水等夠鐘囉」、「超時咁人哋使乜同你倒數，不如睇電視」、「倒數活動唔係倒數最重要咩？」。亦有網民認為主持不懂「執生」，「應該叫停（玩遊戲），倒數緊要啲」，又稱最難看是「熄咗個剩13秒嘅timer重新countdown，就算本身唔知遲咗嘅人睇到咁都知咩事」。

（綜合）