【填入】新加坡人氣鹹蛋魚皮驚藏「鹹蛋蜥蜴」　泰女：想起都作嘔

新加坡食品商IRVINS Salted Egg出產的鹹蛋魚皮人氣極盛，除了是著名手信，亦在其他國家地區有得分銷。不過，近日一名曼谷女子享用鹹蛋魚皮時卻有極嘔經歷，因她在包裝袋內發現一隻「鹹蛋蜥蜴」，嚇得她馬上投訴，事後想起仍有陰影，甚至感到作嘔。鹹蛋魚皮的生產商為此致歉，並願意退款和賠償事件引致的醫療費用。

在鹹蛋魚皮包裝袋內的蜥蜴身體彎曲，外表包裹着鹹蛋，相信是被當成普通的魚皮炸過。（Jane Holloway fb圖片）

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總部位於新加坡的食品商Irvins Salted Egg的鹹蛋魚皮深得食客鍾愛，在港也有不少粉絲，去年2月更在港開過期間限定的實體店，吸引不少人排隊購買。不過，曼谷女子霍洛威（Jane Holloway）上周六在facebook發文，表示吃該款鹹蛋魚皮時，吃到一半時驚見袋內有一隻蜥蜴乾屍，她形容事件「如此令人作嘔」、「這怎麼可能發生？」

從霍洛威上載的照片可見，該隻「鹹蛋蜥蜴」身體彎曲，外表裹着鹹蛋，相信是被當成普通的魚皮炸過。霍洛威表示，其表弟最初以為死蜥蜴是魚頭，但吃前認為不尋常。她指鹹蛋魚皮是她最喜歡的小吃之一，過去曾買過幾次，每包700泰銖（約170港元），屬於昂貴的零食。

新加坡食品商IRVINS Salted Egg出產的鹹蛋魚皮是不少人鍾愛的小吃。（IRVINS Salted Egg fb圖片）

事件在社交網站瘋傳，甚至引來傳媒報道，Irvins Salted Egg創始人Irvin Gunawan對事件表示震驚和沮喪，並已親自聯絡霍洛威，願意退款和賠償引起的醫療費用。他又向受事件影響的所有人道歉，強調公司會調查原因，確保不會再發生。不過，霍洛威對吃鹹蛋魚皮仍然有陰影，「媽媽說，當她想到這件事時，都有作嘔的感覺。」