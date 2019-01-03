初中時睹同學第一次月經沾污褲子　台老師M巾教學獲萬人激讚

每個女生踏入青春期，都會每個月來經，如事前沒有好好準備，第一次可能會感到非常徬徨，甚至留下尷尬回憶。日前一名台灣小學老師在facebook發文，指自己在初中時遇上一名女同學，月經報到卻不知道，更弄髒褲子，慘遭同學嘲笑及指指點點，她形容這可能是女同學「一輩子難受的記憶」，所以決定跟學生好好上一課，教導大家正確的月經知識，引來逾2萬名網民讚好。

台灣資深小學老師沈雅琪日前分享在課堂上教學生們使用衛生巾。（fb專頁「神老師&神媽咪」圖片）

沈雅琪指自己在初中時，曾目睹女同學初來月經後沾污褲子，結果被同學嘲笑及指指點點，令她決定幫學生好好上一課。（示意圖，Getty Images）

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該名台灣資深小學老師沈雅琪日前在facebook專頁「神老師&神媽咪」分享經歷，她指自己在初中時，曾遇過一名女同學突然第一次來月經，在不知情下弄髒了褲子，老師卻不知該如果處理，只好讓她穿着髒的褲子一整天，更遭同學嘲笑及指指點點，沈雅琪坦言這可能是對方「一輩子難受的記憶」。碰巧最近她任教的班中，一名女學生剛好開始來月經，礙於現在單親、隔代教養的孩子愈來愈多，她擔心學生只能靠自己摸索及處理青春期遇到的問題，她便希望藉今次跟學生們上一課。

沈雅琪在班上拿出衛生巾，並講解應如何使用，例如應撕開雙面膠黏在內褲、使用後要整個捲起來，用下一個衛生巾的袋子或是衛生紙包起來、應蹲在馬桶上處理，避免滴到褲子及地板都是、2個小時就換一次等，不過令她出奇的是，學生們竟絲毫沒有相關知識，「看到她們那恍然大悟的表情，我終於知道為什麼廁所總是髒兮兮了」。

除教導正確使用衛生巾外，沈雅琪亦提醒男生應尊重女生，因為每個人身旁都總會有女生，可能是媽媽、姐妹或將來的另一半，而且「生理期是一件辛苦的事」，男生應多體諒女生，不要看到衛生巾就大驚小怪。沈雅琪又解釋男生也會夢遺，睡覺時流出精液很正常，「褲子濕了就換一件，洗一洗就好」。

在上課的過程中，沈雅琪坦言孩子超開放，整堂笑聲不斷，注意力超集中、發問踴躍，即使被問很多尷尬問題，但她認為孩子們面對青春期有很多疑問，他們主動找人幫忙，總好過自己亂猜亂查。

帖文一出，即引起超過2萬人讚好，紛紛留言大讚老師很用心，認為正確的兩性教育很重要，「孩子本來就應該有正確的相關知識」，笑言全台灣的學校應開設這樣的課堂。



（fb專頁「神老師&神媽咪」）