台女月經突襲　床單沾血超尷尬　貼心男友主動清潔獲網民激讚

相信作為女生，最怕月經突如其來，台灣一名女網民就在網上分享其心慌又窩心的經歷。她表示近日到男友家留宿，與他午睡時想去廁所「方便」，突然驚見內褲血色斑斑，她心知不秒，即走到床邊一看，發現床單亦已沾到血跡，非常尷尬。但男友得悉事件時，不但沒有發怒，更主動幫忙清潔床單，女事主即表示：「當下覺得心好暖連子宮也暖，經痛都不痛了」

該女網民近日到男友家留宿，與他午睡時想去廁所「方便」，突然驚見內褲血色斑斑。（示意圖，GettyImages）

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該女網民在「Dcard」討論區分享自己一次超尷尬經歷，她表示與男友其實是遠距離戀愛。近日到訪他住的縣市一起遊玩時，碰巧遇上月經來訪，有日與男友午睡時，事主突然想去廁所，沒想到內褲即使墊了衛生巾，但因為經血向後漏而沾有血跡，她即心想：「內褲髒了！完蛋了！床！」

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事主即跑回床邊查看，發現淺色的床單已沾有暗紅色的血跡，她一時不知如何是好，因為生怕叫醒男友會惹他生氣。但沒想到他得悉事件後，不但沒有動怒，更主動在廁所拿肥皂和水，徒手清潔污漬，更窩心地叫事主躺在床上休息：「床單髒了沒關係，我清一清就好，妳好好休息」

事主當刻感到非常幸福又溫暖，更笑言：「當下真的想要流一堆血在他床上。」不少網民亦大讚事主找到真愛，「血腥的愛」、「很感動」、「別人的男友總是不會讓我失望的」亦有網民分享自己男友的經歷，「他就直接叫我滾開他床」、「男友告訴我說當作是愛的印記」

（「Dcard」討論區）