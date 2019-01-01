【破解愛情難題】復旦教授講脫單：暖男無人愛　揀對象一定要睇樣

為何女子總愛霸道總裁？為什麼暖男無拖拍？揀拍拖對象最緊要睇樣？點解相睇多數唔成功？種種千古難解愛情問題，在復旦大學一教授早前舉辦的「脫單難」講座中有新說法，相關片段熱爆，廣受網民認同，教授更苦口婆心勸女士們多自愛：白頭偕老是結果，別當目標放棄一切。

復旦大學副教授辦愛情講座，吸引大批學生捧場，座無虛席，連門外也站滿人。（梨視頻片段截圖）

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「這世界上不存在那個對的人，你只能找到第一眼讓你產生性衝動的人。」復旦大學社會系副教授沈奕斐，早前舉辦「脫單為什麽這麽難」講座，全場爆滿以外，教室外都擠滿學生。她多個對愛情問題的妙問妙答、講座的相關視頻，即時在網上瘋傳，更一度殺上熱搜。

復旦教授拆解愛情的視頻紅爆網，更一度殺入微博熱搜。（網頁截圖）

為什麼相親常會失敗？

沈奕斐認為談及愛情的時候，最好是沒有原因的，不考慮物質條件的，但如去相親，那雙方的目的都很清楚，物質條件都攤開來了，所以去相親是不太能成就一段愛情的。她直指相親什麼時候能成功呢，就是到最後放棄愛情的時候，如只為了結婚，那相親就可能成功了。

復旦教授直言當男子成為了婦女之友，對所有女性都一樣好，那他談戀愛的機會，卻反會變少。(梨視頻片段截圖)

為何暖男無人吼？

「我不會出軌又很愛她，為什麼女孩子還是不愛我呢？」沈奕斐指不少被稱為暖男、對女孩子極為體貼的男子，卻反而遇上找不到女朋友的情況，她直指他們最大問題就是對每個女生都太好，會令女生覺得：「你對誰都好，怎麼可以顯出我的獨特性？」她更斷言男士們一旦成為婦女之友，談戀愛機會反而會變少。

不少女士都沉迷霸道總裁的故事，復旦教授指這原來有得解。（劇照）

為何霸道總裁對女士們這麼吸引？

沈奕斐指這不代表女性特別愛錢，而是女性喜歡霸道總裁對女主角的獨特性，並投射到自己身上，故才覺得擁有相關特性的男士尤其吸引，「通過霸道總裁的身份，最終要呈現的是：我極其獨特，我是有價值的。」

《神鵰俠侶》中李莫愁「問世間情是何物，直教人生死相許」，成為劇中金句，而愛情問題，的確難倒萬千男女。（劇照）

誰是對的人？如何選擇拍拖對象？

沈奕斐認為在愛情世界上，其實並不存在那個對的人，認為不論男女均只能找到第一眼讓自己產生性衝動的人，然後再去想三觀（意指世界觀、人生觀、價值觀）合不合，角色合不合等問題，這過程必然要經過磨合。

她後來受訪也笑言，嫁給丈夫也是因為對方帥，又指不能理解為何現代人會有因為外貌喜歡別人是很糟糕的想法；她反認為愛上俊男美女是幸運的事，因良好外貌可延續到孩子身上，「其他的都不靠譜，好歹外貌基因較靠譜的」。

她又指即使一段關係最初建基於外貌，惟長遠相處下也需價值觀配合，「第一眼喜歡的是容貌，真的沒有什麼錯」。

復旦教授的愛情觀大受網民認同，她其後受訪坦言，以外貌選對象不是錯，她也是因丈夫帥才和對方在一起。（片段截圖）

教授的愛情建議

《神鵰俠侶》中，李莫愁一句「問世間情是何物，直教人生死相許」，道盡千古男女的煩惱，沈奕斐對於愛情的建議是，先要出走誤區，在愛情中不是找到對的人，要明白愛情不是找到自我的途徑，相反是了解自我後的結果。

其中她建議女性不要把愛情看成生活所有，把人生寄託放在尋找可靠而強大的男人前，應先讓自己強大，才能找到「門當戶對」、「旗鼓相當」的愛人。她又提醒女士們，白頭偕老只是一個結果而不應當成目標，不應為了達成這結果而把一切都放棄，「不應為此認定什麼都可以，婚姻不幸福也可以，被打也可以。」

至於男士們則不應把愛情看成是找一個性對象和賢妻良母的橋樑，而是要平等對待女性，才能令生活愉快及關係長久。