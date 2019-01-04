友遭美國海關扣查　內地男塞6000美元紅包行賄　終認罪望輕判

華人有送禮習慣，稍一不慎可能觸犯法例。中國籍男子Qingbin Pei（裴慶斌，音譯）去年5月從青島飛抵美國洛杉磯機場，入境時被海關人員發現他瞞報妻子赴美產子，於是被送至移民局拘留調查，其後Zulei Wang（王祖磊，音譯）受裴妻所託，將 6000美元（約4.7萬港元）現金紅包交給拘留所一名華裔官員，被埋伏的便衣探員拘捕。王起初不認罪，辯稱當日受裴妻所託交錢，日前（2日）王正式認罪以換取法官減刑。

中國籍男子裴慶斌在去年5月從青島飛到洛杉磯機場，但入境時就被海關人員發現他早前曾與妻子來美國，隱瞞妻子在當地產子一事，裴被海關扣查。圖為示意圖。（Gettyimages/視覺中國）

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根據加州中區聯邦法院提供的資料，中國公民王祖磊是洛杉磯居民，於當地一間旅行社工作。去年5月，此案另一被告裴慶斌從青島飛往洛杉磯機場，但入境時被海關人員發現他隱瞞妻子來美產子一事，因而被海關扣差。

裴慶斌等待被遣返內地期間，接觸拘留所一名會講中文的華裔官員，詢問對方能否把他「弄出去」，表示會給予1000美元（約7800港元）紅包作報答，對方未有理會，裴最後加碼至6000美元（約4.7萬港元）。裴亦表示不介意被遣返內地，但希望其入境紀錄可被刪掉，稱為此可給予10000萬美元（約7.8萬元）作報仇。

試圖用1000美元（約7800港元）賄賂懂說中文的海關人員，希望可釋放自己並批准入境，但職員不予理會。裴慶斌後來「加碼」，稱可給予6000美金（約港元），他解釋並不介意遣返內地，但希望海關人員可刪除早前的入境紀錄，甚至稱可給10000美金（約7.8萬港元）作報酬。

該海關人員假裝同意收取賄款，除錄下對話內容作證，並向調查部門報告。海關人員着裴慶斌千萬不要與其他人透露事件，否則會害他失去工作，裴信以為真。他及後向海關人員詢問聯絡方法，稱有朋友需要他的幫助。

裴慶斌打電話給王祖磊，叫他到機場交收現金。王祖磊在機場與關員見面，當王準備將6000美元紅包交給對方，埋伏在旁的便衣探員立即上前將王拘捕。

翻查資料，裴慶斌於去年10月22日認罪，被判處入獄1年零1日，刑滿後將被遣返內地。王祖磊起初不認罪，聲稱他只是當地導遊，事發當天受裴慶斌妻子所託交錢，故不清楚為何送錢，但證據確鑿下王終於改口，並於本月2日認罪。他被控向公職人員提供非法酬金罪，面臨最高2年刑期，並希望獲法官減輕判刑。

（綜合）