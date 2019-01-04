【神救援】台媽1拖2搭火車被迫爆　陌生夫婦主動幫忙讓孩子秒睡

適逢日前是除夕及元旦，到處也是人潮，若帶着小朋友乘搭交通工具，更是非常麻煩。日前一名台媽在假期結束前，帶同一對年幼子女搭火車回家，詎料車上不但滿座，更擠得水洩不通，正當她擔心子女無法站立太久時，卻有一對陌生的中年夫婦主動伸出援手，一人抱住一個坐，甚至一抱就是十多個站，讓小姊弟睡得非常安穩，台媽偷偷拍下這感人一幕，引來大批網民熱議、過萬人讚好，笑言「不說以為是抱自己的孫子」。

日前一名台媽帶住一對年幼子女搭火車時，擔心太擠迫會令他們發脾氣，幸好遇到一對好心夫婦，主動一人抱一個讓他們休息。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該台媽日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，表示在元旦連假最後一天，因買不到有座位的自強號列車回家，只好選搭區間車碰碰運氣，她獨自帶住一對年幼子女上車後，卻發現擠得水洩不通，更遑論有座位。其間年紀較小的兒子被擠得沒法好好站在其身邊，更一直大喊「借過借過」，令台媽非常擔心他不能站立兩個多小時，甚至會發脾氣。

台媽指當時來不及跟他們道謝，希望發文可以好好感謝該對好心夫婦。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

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正當她不知所措之際，旁邊一對正坐着中年夫婦，分別主動抱起一對小姊弟，台媽憶述當時兒子一坐下就睡着，女兒也是不到三站就睡着，而一對夫婦一抱便是十多個站，一直到她有位置坐，直至中年夫婦下車後，小姊弟還在睡夢中。

一對夫婦的「超暖救援」令台媽大為感動，更偷偷拍下這感人一幕，希望他們感看到照片，能跟他們說聲多謝。結果照片吸引超過1萬名網民讚好，有人笑言「不說以為是抱自己的孫子」，亦有媽媽坦言遇到這種情況，如果有幸遇到好心人，「那種感動無法言語」，更有不少網民大讚該對夫婦超暖心，「真的是好運才能遇到」。

（fb群組「爆廢公社二館」）