港女街上與友大呻感情事　賣花暖男送發光花安慰：唔好唔開心啦

聖誕節本來是普天同慶的日子，不過對於這位女網民來說卻悲從中來。她日前在facebook撰感謝文，表示聖誕節當日與男朋友吵架，令她心情猶如跌進谷底，她和朋友吃完飯後，在街中談及傷心事。沒想到被在街上賣發光花的2位暖男聽到，其中一位更送花安慰事主。她當刻非常感動，表示「因為呢個聖誕我真係好唔開心，但呢枝花真係好暖」。不少網民更大讚2名暖男超窩心，「好人好事呀！」

一女網民近日在fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載相片，稱於聖誕節遇上好人好事。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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一名女網民近日在fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載相片，稱於聖誕節遇上好人好事。她表示當天（25日）本來與男朋友慶祝，但不幸吵架收場，於是唯有臨時約朋友吃飯同渡佳節。吃飯過後，樓主和朋友就在尖沙咀邊行逛邊呻感情路上的傷心事。

行至金巴利道時，2名正在街中賣發光花的男子就碰巧聽到事主說起「畀人hurt（傷害）完唔再信人」，其中一男子突然走向事主旁，並稱「送支花比你，唔好唔開心啦」。事主聽後即時轉身，感到非常愕然，該男子續說「我講真㗎，你揀顏色啦，我送一枝畀你，你想要一扎我都可以包起畀你嘅」。事主之後選了一枝藍色花，答謝過後就離去了。

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樓主說當時的確被感動，「雖然我果時無咩反應，但其實真係好感動好暖」，又希望多謝2位暖男，「我想再講多次多謝，同埋枝花我放咗喺床頭了。」

網民留言大讚暖男送花夠貼心，又安慰事主開心迎接新一年，「人間有愛，世間都仲有好人」、「加油呀樓主，你值得一個更好，新年快樂！」後來相信是老闆之一的男網民現身回應，稱已向暖男轉達訊息，這名暖男之後更與事主相認，解釋當時因為太多花賣不完，又碰巧遇到事主不開心，才好心贈送。

不過亦有部份網民懷疑是事主樣貌娟好，才吸引男士送花，「咁都要樓主有返咁上下先會遇到呢啲事既」、「不得不承認靚女係大機會好多人願意幫」、「講真，你試下你係男仔，睇佢會唔會送比你」、「你的樣子如何，你的遭遇必如何」

事主即回應反駁「不可以小人之心度君子之腹」，她更稱後來都有與暖男談天，成為了朋友。亦有網民力撐事主：「陌路人，冇條件對你好，即使好輕微，都好窩心」、「唔做得好人嘅？點解一定要有居心，如果係我，阿婆我都照送」

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）